柯文哲政治獻金成木可營收　「KP小物募款1.5億」檢調追流向

▲在押的柯文哲(右)下午被移送回北檢接受檢察官複訊。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲在總統大選期間，透過捐款積點換KP競選小物等方式，向支持者募得1.5億元的政治獻金，但其中4千萬元被以宣傳、租車、買咖啡等名義，支付給柯文哲自行設立的木可公關公司，台北地檢署為釐清政治獻金是否遭不法侵占挪用，13日指揮調查局北機站借提柯文哲訊問後，下午移送北檢由檢察官親自複訊。

木可公關行銷有限公司成立於2022年10月14日，登記負責人李文娟是柯文哲高中同學、前台北捷運董事長李文宗的胞妹，李文宗同時負責柯文哲競選總統的財務工作，是木可公關的唯一客戶對口，木可公關藉由肖像授權、委託作業管理2份合約，專門販售KP聯名商品。

柯文哲參選總統政治獻金專戶在2023年5月23日開通後，先是接受民眾捐款累積「P幣」換競選小物，9月改以競標等方式直接販賣商品，直到2024年5月間，監察院公告的政治獻金申報資料被發現遭灌水虛報後，民眾黨自行統計，競選期間「抖內換小物」募得的總金額達1.5億元。

柯文哲曾解釋，因為很多公司要求授權賣紀念品，為了省麻煩，乾脆找一家我全部授權給他(指木可公關)處理；一開始規劃捐款換點數，後來發現徒增行政成本，所以直接販售；對於政治獻金錯帳問題，柯文哲表示，「整本帳簿除了財務部李文宗都沒人看過」。

雖然柯文哲與民眾黨宣稱，靠競選小物募資參選，但在政治獻金專戶資料中，共計19項以木可公關為對象的收支，有17項是以宣傳、租車、授權金、購買咖啡禮盒等名義，付錢給木可公關。

若再加上退回木可超限捐贈的100萬元，競選總部沒有收到木可公關販售商品所得，反而是木可公關因此增加4千萬元營收，檢調懷疑其中疑有假帳掩飾挪用，8日提訊李文宗後，13日再提柯文哲釐清木可公關2份合約簽訂過程，以及經費移轉情形。