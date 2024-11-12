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台灣明年邁入超高齡社會　卓榮泰：超前部署友善高齡環境

▲▼行政院長卓榮泰主持行政院社會福利推動委員會。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰主持行政院社會福利推動委員會。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（12日）表示，我國將在114年進入「超高齡社會」，為營造友善高齡的生活環境，政府已在112至115年投入逾1200億經費。卓說，政府在113年投入285.6億，在「增進高齡者健康與自主、提升高齡者社會連結、促進世代和諧共融、建構高齡友善及安全環境、強化社會永續發展」等5大目標工作，可觸及人數將突破1000萬人次。

卓榮泰今（12日）主持「行政院社會福利推動委員會第35次委員會議」，聽取「高齡社會白皮書推動辦理情形」、「壯世代相關措施推動規劃」等報告。

針對衛生福利部「高齡社會白皮書推動辦理情形」，卓榮泰指出，根據國家發展委員會人口推估，我國將在明年進入「超高齡社會」，政府已超前部署，兼顧高齡者需求的性別、族群、城鄉、社會階層等多元性與差異性，在110年9月27日修正「高齡社會白皮書」，並於111年11月10日核定「因應超高齡社會對策方案」，整合15個部會，共計345項工作，在112至115年投入逾1200億元經費，共同營造友善高齡的活力共生環境。

卓榮泰提到，因應超高齡社會對策方案於113年投入285.6億元，在各機關積極推動下，5大目標工作均有具體進展，113年可觸及人數預計突破1000萬人次，他特別感謝相關同仁辛勞。

卓榮泰請政務委員陳時中督導各機關，結合民間資源，持續推動相關工作，並依據執行成效滾動檢討，讓政府在面對超高齡社會表現更佳。

有關勞動部「壯世代相關措施推動規劃」報告，卓榮泰指出，本案聚焦於「55歲以上、健康、有工作能力，且為生產者及消費者」的壯世代群體，感謝政委陳時中召開專案會議督導、整合相關機關提出對策，以及勞動部同仁彙整後提出「壯世代社會參與促進方案」。

卓榮泰期盼，相關部會針對壯世代的就業、健康維護及退休準備的教育等部分，提出更創新、精緻、具未來性的工作，讓壯世代貢獻過去經驗及所長，持續回饋社會，發揮世代的價值。

卓榮泰進一步表示，「壯世代社會參與促進方案」整合勞動部、衛生福利部、金融監督管理委員會等14個部會，辦理76項具體工作。請陳政委持續督導，並與相關部會建立管考聯繫機制，協同各權責部會依方案內容與分工，持續推動。此外，每年度應將辦理成效提報本委員會，並配合「因應超高齡社會對策方案」進行整合與通盤檢討。未來該方案將與「長照3.0」，共同納入政府因應高齡社會的相關對策。

最後，卓榮泰強調，賴清德總統及行政團隊相當重視0到6歲幼兒、青年、身心障礙者、高齡者、婦女等族群，並於明年相關社會福利及「健康台灣」政策編列充足預算。針對婦女族群，盼能透過家庭支持，減輕其負擔，並藉由提升薪資支持青年世代。這些均是社會關切的重要議題，未來也希望列入會議討論，以形成更具體政策，讓各部會據以落實執行。

▲▼行政院長卓榮泰主持行政院社會福利推動委員會。（圖／行政院提供）

▲行政院政務委員陳時中。（圖／行政院提供）

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