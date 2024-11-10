在野封殺NCC人事中賴清德的計？　王鴻薇嘆：國民黨還是不予通過

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍白揚言將嚴審人事案，而爭議最大的是4位前朝蔡政府提名的NCC被提名人，傳出如屆時NCC人事案表決未過，賴政府必須重提4位人選重新闖關，綠委認為，反倒是順水推舟，有利於賴政府能欽點賴家軍人選。國民黨立委王鴻薇今（10日）指出，這些人選連行政院長卓榮泰也不願背書，顯示行政院意圖讓在野黨背負阻撓責任，然而，國民黨還是會嚴格審查這份名單，預期將不予通過。

王鴻薇呼籲，行政院未來在提出新的人選時，應與在野黨進行溝通，以提出雙方皆能接受的人選，避免重蹈如大法官或台灣金聯董事長覆轍，這對賴清德政府形象造成損害。

針對《財劃法》修正草案，王鴻薇說，上週該法案已於委員會通過，但近日傳出民進黨團在議事錄確認上有小動作，企圖阻撓議事進程。王鴻薇批評，這種行為完全違反議事規則，若民進黨杯葛議事錄確認，實際上就是執政黨在阻撓預算進度，將影響財委會的預算審查。

王鴻薇也表示，總預算經付委後將交由各委員會進行審查，在野黨立委將嚴格監督，原則上不會刪減中央對地方的補助及主要建設經費。但針對如NCC、數位發展部、監察院等機構，以及長期被批評為支持綠營媒體及側翼宣傳的經費，國民黨將進行嚴格審查並適度刪減，以確保資源合理運用。