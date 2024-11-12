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批柯文哲「吃定小粉絲」會吞下性騷委屈　璩美鳳：比流血還痛

記者袁茵／台北報導

資深媒體人璩美鳳指控，目前被羈押禁見的民眾黨主席柯文哲，曾於2022年對她性騷擾撫摸前臂，並以「妖精」來形容，事後又傳訊「第一次看到逆天是什麼意思」、「人不能長得太漂亮」、「聘你當國安會副秘書長」等言論。璩美鳳12日出面批評柯文哲「吃定小粉絲」會吞下委屈，但此傷害比讓人流血更難過，擔心有其他人跟她一樣被勒索、綁架。

▲▼璩美鳳 聯訪 指控柯文哲對她性騷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲璩美鳳指控柯文哲對她性騷。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

璩美鳳接受《鏡週刊》訪問時指控，為促進藍白合，她與柯2022年10月5日一起開會，結果遭對方當眾伸手撫摸手臂稱「皮膚好好」，更形容是「妖精」，事後傳LINE說「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕，我第一次看到『逆天』是什麼意思？有機會，再找你談」，隔天又說「決定聘你當國安會副秘書長，專責國內的偵防事務。在明代，就是錦衣衛的頭目。」

▲▼璩美鳳 聯訪 指控柯文哲對她性騷。（圖／記者屠惠剛攝）

璩美鳳12日上午10時與聯電榮譽副董宣明智兒子宣昶有出面受訪，璩認為，當初大家都是支持藍白合，「我也是小粉絲，我想很多人跟我一樣，我想柯主席就是吃定了我們這些小粉絲或新聞小草對他的支持，認為我們會把這樣的委屈吞下去，這種心態必須要糾正、指正，因為有多少無聲小草被這樣壓下去都不敢講？很多人都覺得說，柯文哲好像位高權重，身為小草就必須忍氣吞聲，這種心態不可助長，也不可取，也挺可怕」。

璩美鳳透露，柯文哲必須去深思跟檢討，可能很多人在柯身邊非常委屈，大家也吞了很久，說實在自己也吞很久，而且此事有很多長輩都知道，但「這些長輩在第一時間跟我說『要忍一下』、『吞下去』」，但女性被歧視的問題是越忍越痛，所以認為每一位女生，尤其是新聞從業女性、政治人物身邊的女性，要勇敢對政治人物錯誤動作或觀念說「不」。

由於柯文哲事後以「妖精」形容璩美鳳，又傳訊息稱「逆天」，被問到是否覺得「逆天妖精」4字屬於貶義，會不會希望民眾黨道歉？璩美鳳說，自己沒有想到其他的，但柯文哲講到「妖精」時，讓大家覺得很意外，「我們真的傻了，他怎麼會講出這樣的話？而且是對女生！」

璩美鳳認為，不知道柯文哲當時腦袋是怎麼想事情，才剛開完新聞媒體會議，又是一個黨主席、市長與幾乎快當選總統的人，「我覺得這真的是太離譜了！」像柯文哲這樣的領導人，身上有這麼多重要位置，而她只是一個小小螺絲釘，「我們如何跟他比？」

▲▼璩美鳳 聯訪 指控柯文哲對她性騷。（圖／記者屠惠剛攝）

璩美鳳稱，自己有苦說不出，「他用貶義的讚美來對你，且還是在公開場合當著別人的面，我覺得真的是哭笑不得！」有些人認為這不應該難過，但「我覺得不是耶！這根本是實際上打擊、攻擊、霸凌、欺負你，用一個沒辦法反對或打他的語言，不覺得這樣的刀子更恐怖嗎？就是傷害人不見血，我覺得比讓人流血更難過，你往肚子裡面滴血，看是什麼味道！」

另外，璩美鳳也提及，自己先前覺得「真的被吃定了」，原先想要吞下去，「可是我感覺那像是種『隱痛』，你越隱越痛，我想女生應該有這種感覺，有時你被欺負了，感覺好像不講，日子就過了，可是傷口就會越來越大，比在皮膚上割一刀還痛得更久，心理傷痛可能遠遠大於皮膚傷痛。」

璩美鳳指出，此事心裡影響最大，「我們原先是這麼支持他的人，他竟然傷害支持者，我覺得這真的是其心可議，我會想到有多少人跟我一樣支持他，卻被他這樣情緒勒索、支持勒索、情感綁架？因為我們在頭腦裡面是這麼支持，他綁架了我們支持他的出發點，對我們進行這樣的精神侵犯、空間侵犯、尊嚴侵犯與蔑視專業，我覺得這不可取。」

媒體追問，此話是否代表有聽到其他受害者？璩美鳳回應，「我當然不希望有其他受害者，也希望能制止未來可能的潛在受害者。」女生很多時候覺得吞下去就沒事了，但其實應保護自己，「我們最重要保護自己方式，就是提醒其他人不要再受到同樣傷害」。

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