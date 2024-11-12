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柯文哲貼身「心靈秘書」正面曝　大選期間陪同到北海岸看海

記者劉人豪／台北報導

資深媒體人璩美鳳接受《鏡週刊》訪問時指控，目前被羈押禁見的民眾黨主席柯文哲，曾於2022年對她性騷擾撫摸前臂，報導並指出，柯文哲擔任台北市長時期的祕書黃心緗，遭民眾黨內認為是排解柯情緒、聽柯說心事的「解語花」。

▲▼京華城案，柯文哲市長秘書黃心緗 。（圖／記者劉昌松攝）

▲柯文哲任台北市長期間的秘書黃心緗 。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官日前指揮廉政署展開京華城案第2波大搜索，約談對象包括柯文哲在台北市長任內的行程祕書黃心緗，釐清柯文哲在京華城容積案審議期間的行程，其中黃心緗遭移送時對媒體比出中指而成為報導重點之一。

10月1日時，檢察官傳喚開庭約1個半小時結束後，黃心緗發現記者上前拍攝，一開始嚇得舉起手遮臉，後來大方問記者：「你要訪問我嗎？」記者詢問黃心緗是否有捐款給阿北，黃心湘笑著回答：「你覺得呢？我不能…偵查不公開，我不能告訴你」。

▲▼京華城案，柯市府行程秘書黃心湘在北檢對記者比中指。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲黃心緗首次遭約談移送北檢時，突然對攝影記者比中指。（資料照／記者劉昌松翻攝）

接著黃心緗與友人通電話，記者詢問黃心緗前次到北檢是否心情不好，所以對媒體比出中指，黃心緗表示，「我情緒其實很穩定」，隨即反問記者「為什麼不問我為什麼會來？」「我今天來經營檢調這條線啊」，記者問覺得經營的結果好不好？黃心緗說：「我覺得很難，畢竟我顏色錯了。」

《鏡週刊》指出，黃心緗被民眾黨內認為是排解柯情緒、心事的親近幕僚，不僅是柯的「解語花」更是「特別照顧」的祕書。柯去年參選總統期間，有次還特別要司機開車到北海岸，只有柯及黃二人下車散步看海，且柯、黃二人互動熱絡，常以親暱口吻互傳私訊。

民眾黨說明，有關《鏡週刊》提及柯文哲秘書等相關影射，已是從科幻小說變成言情小說，強烈譴責報導捕風捉影，套上黃色濾鏡惡意誤導社會大眾，在柯文哲無法為自身辯駁的時刻進行人格摧毀，亦對當事人造成傷害，呼籲外界勿再妄加揣測。

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