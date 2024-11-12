原不信柯文哲性騷！直到「他」發聲　游淑慧：難道看到的都只是假象

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，今（12日）資深媒體人璩美鳳指控，柯文哲曾在2022年對她摸手臂性騷擾，還稱「妳皮膚好好」，而宣明智之子宣昶有證實當時自己在場，看到「柯把璩美鳳的手抓起來前後撫摸」。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，一開始認為太瞎了，這樣人格毀滅大可不必，直到「友柯」知名企業界人士之子談及此事。她直言，現在自己正在地上找眼鏡碎片，一個政治人物曝光十年，難道到頭來，大家看到的都只是假象嗎？

璩美鳳先是出面指控柯文哲「摸手性騷」後，宣明智之子、宣捷生技公司創辦人宣昶有也受訪表示，毅傳媒先前與他們有些專案事宜，因此柯文哲有前往媒體辦公室討論，柯文哲直接把璩美鳳的手抓起來前後撫摸，當作現場都沒有人一樣，當下大家全都嚇了一跳，不知道「小美」（璩美鳳）是什麼感受，「我們自己覺得蠻驚訝的，第二次的時候，手臂大概都抓起來撫摸」。

游淑慧表示，一早看到週刊報導柯文哲「摸手事件」，她跟某位不喜歡柯的長輩說「這也太瞎了，這樣人格毀滅大可不必」。而這位長輩也回應「又不是腦袋壞掉，政治人物敢做這種事，不相信」。

游淑慧表示，可能有很多人都如同他們兩位一樣，即便算是「柯黑」的他們也不相信柯文哲貪財又好色。結果剛剛質詢完看到「友柯」的知名企業界人士之子，公開受訪此事。

游淑慧直言，現在自己正在地上找眼鏡碎片，或許單純限制了大家的想像，一個政治人物在媒體前高度曝光十年，難道到頭來，大家看到的都只是假象嗎？還是覺得很難想像，不勝唏噓。

▼璩美鳳、宣昶有指控柯文哲性騷。（圖／記者屠惠剛攝）



