控柯文哲2年前性騷讚「逆天妖精」　向北市府提申訴？璩美鳳：會深思

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押禁見至明年1月4日，資深媒體人璩美鳳12日指控，柯文哲曾於2022年對她性騷擾撫摸前臂，並以「妖精」來形容，事後又傳訊「第一次看到逆天是什麼意思」、「人不能長得太漂亮」、「聘你當國安會副秘書長」等言論。被問到要不要向台北市社會局申訴柯文哲，璩美鳳出面受訪時回應，會細細想一下與深思。





▲璩美鳳指控柯文哲對她性騷。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

璩美鳳接受《鏡週刊》訪問時指控，為促進藍白合，她與柯2022年10月5日一起開會，結果遭對方當眾伸手撫摸手臂稱「皮膚好好」，更形容是「妖精」，事後傳LINE說「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕，我第一次看到『逆天』是什麼意思？有機會，再找你談」，隔天又說「決定聘你當國安會副秘書長，專責國內的偵防事務。在明代，就是錦衣衛的頭目。」

璩美鳳12日上午10時與聯電榮譽副董宣明智兒子宣昶有出面受訪，被問到確切的時間、地點，會議在場人員有誰？璩美鳳表示，此事主軸為柯文哲的公開動作，讓她非常驚訝，因為這是侵犯對方肢體的空間權、尊嚴，不是一個領導者應有的想法、態度與做法。

璩美鳳提及，當時是在跟柯文哲於媒體的會議室開會，結果在此專業會議中，柯文哲的腦袋與想法卻做出此舉，讓她也覺得很離譜，「這樣的人如果位子坐越高，我覺得越危險。」

璩美鳳認為，當初大家都是支持藍白合，「我也是小粉絲，我想很多人跟我一樣，我想柯主席就是吃定了我們這些小粉絲或新聞小草對他的支持，認為我們會把這樣的委屈吞下去，這種心態必須要糾正、指正，因為有多少無聲小草被這樣壓下去都不敢講？很多人都覺得說，柯文哲好像位高權重，身為小草就必須忍氣吞聲，這種心態不可助長，也不可取，也挺可怕」。

璩美鳳透露，柯文哲必須去深思跟檢討，可能很多人在柯身邊非常委屈，大家也吞了很久，說實在自己也吞很久，而且此事有很多長輩都知道，但「這些長輩在第一時間跟我說『要忍一下』、『吞下去』」，但女性被歧視的問題是越忍越痛，所以認為每一位女生，尤其是新聞從業女性、政治人物身邊的女性，要勇敢對政治人物錯誤動作或觀念說「不」。

被問到此案發生在2022年新聞媒體公司的辦公室內，會不會去跟台北市社會局檢舉，讓柯受到應有的懲罰？璩美鳳回應，對於會不會對柯文哲做法律或應有權益上的爭取，以及具體進一步作為，「我們會細細來想一下、深思，甚至可能會請教一下長輩先進。」此時一旁的宣昶有則認為，柯文哲已經夠慘了，要柯道歉即可。

璩美鳳說，已經給了柯文哲具體的時間與空間道歉，柯文哲必須要珍惜，雖然她也不清楚柯文哲懂不懂珍惜及做人基本道理，但必須要面對與承認，並真誠做出具體做法。