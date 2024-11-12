車行費喊漲、掛牌權利金上看11萬元　計程車駕駛擬發動抗爭

▲計程車車行行費調漲，掛牌權利金居高不下，引發駕駛不滿。（圖／ETtoday資料照）

記者李姿慧／台北報導

根據交通部日前公布統計，專職計程車司機實際收入扣除營運成本僅2.6萬元，如今再傳出計程車行行費喊漲，甚至向司機收取掛牌權利金2.5萬到11萬不等，讓司機無法生存。全國汽車駕駛人權益聯盟表示，政府若不積極正視和處理，將到交通部抗爭。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，30年前因計程車行行費從800元漲到1200元，再漲至2400元，有一群司機受不了漲數倍的行費和權利金，組成合作社，由司機出資1萬元加入合作社，影響車行行費收入，行費因此才從2400降至1200元，行之有年約20年，有些車行為了吸收司機，更優惠一年少收2個月行費，等於一個月平均僅收1千元，但現在行費已再度調漲至1500元，甚至也有漲至2000元，且出現聯合調漲行為。

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劉鴻樟表示，30年前開放合作社後，費用僅600元，許多計程車司機都加入合作社，因此政府後來停止發放合作社申請，鎖住配額，但計程車行與司機早已失去僱用關係，出問題追究司機，車行沒有責任，不少司機也都是自己購車靠行車行，但購買強制險和責任險都得透過車行。

他更指出，計程車行還收取高額掛牌權利金，雙北市已有出現一張牌2萬5千元整，高雄市更是出現一張牌11萬元整，司機已經到忍無可忍地步，甚至有司機無法生存退出，改開非法白牌車載客，將無法確保消費者權益。

劉鴻樟強調，他們已經在今年3月到4月行文給交通部和北市公共運輸處，但等不到積極處理，若政府再不正視問題，除各地計程車可能包圍地方交通局外，他們也將前往交通部抗爭，並呼籲全面開放計程車合作社。

對此，交通部則表示，針對行費和掛牌權利金等案，交通部將會再請六都主管機關查察。