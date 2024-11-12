日本嚴重車禍！女三寶衝人行道「釀1死3傷」　辯：誤把油門當剎車

▲84歲女子駕駛的紅色汽車直衝人行道。（圖／YouTube TBS NEWS DIG Powered by JNN）

文／CTWANT

日本鹿兒島市11日發生一起死亡車禍。當時84歲的女駕駛正要在路口右轉時，不慎與1名正在過馬路的22歲女子相撞，隨後駕駛在路口又再次嘗試轉彎，豈料竟突然直衝到超市前的人行道上，撞到了3位民眾。事後，女駕駛聲稱，她當時誤把油門當成剎車踩。

據日媒報導，此事發生於11日下午6點左右，84歲的女駕駛著紅色汽車行經鹿兒島市下新田1的縣道交叉口，她當時試圖在路口右轉時，先是與1名正在過馬路的22歲女子相撞，隨後她在路口未轉彎成功，又直衝到超市前的人行道上，撞到了另外3名男女。

經民眾報案後，包括4名20多歲至40多歲的男女以及女駕駛都被送往醫院，其中被撞的37歲男子被確認傷重不治，其他4人皆有意識。

據警方稱，事故現場是個有紅綠燈的路口，且地點靠近電車站，當時人潮較多，車禍過後該地區一度陷入混亂。附近一家整骨診所的員工表示，當時他聽到一聲巨大的撞擊聲，然後聽到樹木被折斷的聲響，隨後砰的一聲，當他衝到外面查看時，汽車已在人行道上。

事後，女駕駛聲稱，她當時誤把油門當剎車踩。

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