19歲男載妹嗆「看啥」！外送員噴辣椒水　他火大踩油門撞下去

記者賴文萱／高雄報導

高雄恐怖行車糾紛！一名自小客車駕駛張男因不爽在路上被外送員騎士廖男狂盯，開嗆「你在看啥！」，遭廖男狠踹車門，隨後雙方下車理論，沒想到廖男再持辣椒水往張男狂噴，張男氣炸開車撞飛廖男。2人後續遭警方依現行犯逮捕送辦。

▲高雄行車糾紛！外送員被嗆噴辣椒水攻擊，下秒遭汽車踩油門撞飛。（圖／翻攝社會事新聞影音）

這起衝突發生在9日19時許，經了解，19歲自小客車駕駛張男載著友人19歲楊女外出，行經鳥松區本館路與澄清路時，與一名外送員騎士54歲廖男因行車糾紛發生口角。

▲▼外送員被嗆噴辣椒水攻擊，下秒遭汽車踩油門撞飛。（圖／翻攝社會事新聞影音）

駕駛張男聲稱，行車期間被騎士廖男無故狂盯，他才搖下車窗喊「你在看什麼（台語）」，結果廖男指示停去路旁，突腳踹副駕駛車門及手拍右側後照鏡後離去。

▲▼警方依傷害、公然侮辱、毀損罪嫌現行犯，將2人逮捕送辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

隨後約100公尺後，雙方又於鳥松區澄清路834號前再次理論，騎士廖男更持辣椒水往張男臉部狂噴。張男氣不過回到車上踩油門衝撞廖男，導致倒地成傷。

員警巡邏發現衝突事件後，立刻上前喝止雙方，並依傷害、公然侮辱、毀損罪嫌現行犯，將2人逮捕送辦。