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獨／極刑凌虐還錄影！台中七期豪宅命案　主嫌竟是警友會成員

▲▼ 。（圖／資料照）

▲台中10月發生七期豪宅命案，主嫌劉姓男子傳出案前是警友會成員。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市某七期豪宅上月發生驚悚命案，許姓男子疑與劉姓男子有債務糾紛遭到囚禁48小時，期間許遭到劉等人以電擊棒、空氣槍等物品凌虐致死，劉等人還將行兇過程拍下PO網，行為令人髮指。劉等人在案發後遭到警方當場逮補，經檢方複訊聲押禁見獲准，但現在傳出，主嫌劉姓男子在案前竟擔任台中某分局警友會副站長，由於發生此駭人聽聞的刑事案件，警友會已經第一時間將他剔除名單。

本案發生在10月19日，起因是警方接獲民眾報案，指七期豪宅內有塑膠燃燒味道傳出，懷疑有吸毒情事，警方到場查訪，驚見1名渾身是血、全身佈滿傷痕的男子倒臥地上，已經沒有生命跡象，現場還有各式毒品，除了死亡的許男，並有劉等3名男子在場。

警方查出，死者許姓男子（26歲）與其中1名劉姓男子有債務糾紛，劉多次追討不成，10月17日晚間6時許，將許男叫到案發地點，期間因談判破裂，許男被劉等人使用電擊棒及空氣槍、棍棒等物，凌虐到全身是傷，終至喪命。警方除了逮獲劉等3人，還查緝到1名在逃的未成年少年。

然而事隔一天，網路竟開始流傳一段3分40秒影像，正是劉男一夥持兇器虐待許男的畫面，劉男一夥手段兇殘，還說「讓你知道什麼叫人間地獄」，泯滅人性，其手段讓許母悲喊，「兇嫌太殘忍了，不管他欠你錢，還是黑吃黑，也不應該把人打死，你還全程錄影，真的很惡劣！」

▲劉嫌等人使用電擊棒、空氣槍虐待許男，手段兇殘。（圖／截取黑色豪門企業）

▲劉嫌等人使用電擊棒、空氣槍虐待許男，手段兇殘。（圖／截取黑色豪門企業）

現有消息指出，主嫌劉姓男子其實是台中市某分局的警友會成員，擔任副站長職位，劉加入警友會未滿1年，在入會之前沒有暴力犯罪等前科。該警友會得知本案發生後，第一時間將他除名，撇清雙方關係。

知情人士說，劉在加入警友會之前是張白紙，入會期間會幫忙處理會內事務、餐敘，沒人想到竟犯下如此惡劣手段的兇案，警友會成立的宗旨是幫忙維護社會治安，劉男行為已違背組織成立目的，當然將他剔除。

全案檢方複訊後，依殺人、傷害致死、3人以上以凶器對被害人施以凌虐施行拘禁致死、轉讓禁藥致死、強暴方法使人施用毒品等罪嫌，將劉等3人向法院聲押禁見獲准，少年則移送少年法庭。

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