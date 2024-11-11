地緣政治緊張　外資第3季從中國撤資81億美元

▲上海外高橋碼頭。（圖／CFP）



文／中央社台北11日電

統計顯示，外資企業第3季從中國撤出金額達81億美元，反映出中國政府雖推出旨在穩定經濟成長的刺激措施，但部分投資者仍然感到悲觀。

港媒01今天報導，中國國家外匯管理局8日公布的數據顯示，中國第3季國際收支平衡表中的直接投資負債減少81億美元。這項衡量外商直接投資（FDI）的指標在今年前9個月下降近130億美元。

報導引述外電說，過去3年外商在中國投資的下滑源於地緣政治緊張局勢、對中國經濟的悲觀情緒以及中國國內企業在汽車等行業的激烈競爭等。今年剩下時間若持續這種下降趨勢，這將是至少自1990年開始有可比數據以來首次年度FDI淨流出。

今年已縮減部分中國業務的外企包括汽車製造商日產汽車和福斯汽車以及柯尼卡美能達等其他公司。此外，日本製鐵7月表示將退出在中國的一家合資企業，而IBM則正在關閉在中國的研發部門，影響約千名員工。

川普贏得美國大選後，中美關係是否惡化引發關注，報導引述上海美國商會主席高博（Allan Gabor）表示，「地緣政治緊張局勢」是上海美國商會成員最擔心的問題，「這使得規劃大型投資變得困難，但相反我們看到很多成員在進行中小規模的投資」。

不過，報導說，北京9月下旬公布的刺激措施已讓一些外國投資者受益，據中國央行的數據，外國投資者持有的股票價值較8月躍升逾26%。

相較之下，中國的對外投資持續大幅成長。據中國國家外匯管理局初步數據，第3季中國企業增加海外資產約340億美元。今年至今流出總額達1430億美元，是同期有紀錄以來的第3高。