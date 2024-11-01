對外擴大開放　中國全面取消製造業外資准入限制

▲上海外高橋碼頭。（圖／CFP）



文／中央社台北1日電

中國國家發改委9月發布2024年版外資准入負面清單，自今日起取消「出版物印刷」及「中成藥保密處方產品生產」等最後2項負面清單項目，全面取消製造業領域的外資准入限制。

綜合陸媒中央廣播電視總台、觀察者網報導，「外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2024年版）」自11月1日起正式施行。新版「負面清單」全面取消了中國製造業領域的外資准入限制。這也意味著，從1日起，在製造業領域的准入環節，外資和內資將完全享受同等待遇。

新版「負面清單」刪除了製造業領域僅剩的2條限制措施，即「出版物印刷須由中方控股」和「禁止投資中藥飲片的蒸、炒、炙、煆等炮製技術的應用及中成藥保密處方產品的生產」。

中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲表示，製造業領域外資准入限制措施在中國實現「清零」，是中國進一步擴大開放的標誌性的一步，至此，中國可以依賴自身超大規模市場優勢，按照內外資一致原則對製造業領域實施管理。

數據顯示，今年前3季中國吸收外資人民幣6406億元（約新台幣2.8兆元），新設立外商投資企業4萬2108家，較去年同期增加11.4%。

中國商務部外資司司長朱冰透露，製造業的限制措施「清零」後，中國將立足自身發展需要，推動電信、網路、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放，還將修訂發布「外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法」，引導更多優質外資進入資本市場進行長期投資。

報導點出近期中國對外資擴大開放的領域。在電信業方面，10月23日在北京、上海、海南、深圳啟動「增值電信業務向外資開放」試點工作，實施後，外資企業可在試點地區獨資經營網路數據中心（IDC）、在線數據處理與交易處理等電信業務。

在醫療領域，根據9月7日發布的公告，擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院。並在北京、上海、廣東等自由貿易試驗區以及海南自由貿易港允許外商投資企業從事人體幹細胞、基因診斷與治療技術開發和技術應用，以用於產品註冊上市和生產。