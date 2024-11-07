川普要保護費是選舉語言？　林佳龍與同僚不同調：要當一回事

▲外交部長林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

共和黨總統候選人川普（Donald Trump）在美國大選中勝出，再度重回白宮。而川普曾多次在公開場合指台灣國防預算太低，要台灣付「保護費」、台灣偷走美國晶片生意，而部分閣員指這是選舉語言。外交部長林佳龍今（7日）備詢時表示，當川普當選，這就不只是選舉語言，而是可能落實的政策，必須當一回事，認真看到背後的民意基礎。林也指出，用「保護主義」形容川普較精準，川普也需要藉由全球來幫助美國偉大，「讓美國再次偉大，不能沒有台灣。」

立法院外交及國防委員會今邀陸委會副主委梁文傑、外交部長林佳龍報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」，並備質詢。

藍委黃仁質詢時詢問，川普上任後將採取什麼政策？林佳龍回應，美國國家政策在國際關係上有各種路線，美國是民主國家，維持理念相近的同盟關係是持續的。對台部分，包含臺灣關係法、六項保證及國會通過的法案都是會延續的，而川普首任總統的政策拜登都有延續，這八年來有一致性跟延續性，「任何總統執政都是美國優先，只是做法不盡相同。」

而川普競選時曾說，如果中國「進入台灣」，他會課徵150%至200%關稅懲罰中國，也曾稱「台灣偷走美國的晶片生意」，外交部政務次長吳志中則表示，選舉語言本來就很多。而國發會主委劉鏡清也有類似評論。

林佳龍接受綠委林楚茵質詢時則回應，當川普當選後，這就不只是選舉語言，政見是對選民的承諾，可能會落實成政策。林也表示，用「孤立主義」形容川普的路線是不太精確，他較屬於「保護主義」，川普也需要藉由全球來幫助美國偉大，「讓美國再次偉大，不能沒有台灣。」

藍委徐巧芯也追問，川普說台灣搶走美國半導體，外交部如何因應？林佳龍回應，這句話有問題，台灣在半導體產業供應鏈佔不到兩成，主要是製造端，台灣賺一塊、美國賺三塊。美國是法治國家，法令修改要經過國會，但也要看通過項目為何、不能概括而論。

林佳龍強調，美國半導體專家、業者也都替台灣發聲了，選舉過後會有一段沉澱期，雙方回到問題本質看怎麼解決，外交部也一定會去溝通。至於美方是否對台灣半導體產業課重稅？林僅回應，外交部會密切關注。

徐巧芯也形容，我國早期政策決定做半導體，我們在大樹下乘涼怎麼可以讓人砍樹？林佳龍強調，不會啦！樹上果子美國摘的最多，所以他們沒必要砍掉這棵樹，外交部會持續溝通。