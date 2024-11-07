　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普要保護費是選舉語言？　林佳龍與同僚不同調：要當一回事

▲外交部長林佳龍於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

共和黨總統候選人川普（Donald Trump）在美國大選中勝出，再度重回白宮。而川普曾多次在公開場合指台灣國防預算太低，要台灣付「保護費」、台灣偷走美國晶片生意，而部分閣員指這是選舉語言。外交部長林佳龍今（7日）備詢時表示，當川普當選，這就不只是選舉語言，而是可能落實的政策，必須當一回事，認真看到背後的民意基礎。林也指出，用「保護主義」形容川普較精準，川普也需要藉由全球來幫助美國偉大，「讓美國再次偉大，不能沒有台灣。」

立法院外交及國防委員會今邀陸委會副主委梁文傑、外交部長林佳龍報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」，並備質詢。

藍委黃仁質詢時詢問，川普上任後將採取什麼政策？林佳龍回應，美國國家政策在國際關係上有各種路線，美國是民主國家，維持理念相近的同盟關係是持續的。對台部分，包含臺灣關係法、六項保證及國會通過的法案都是會延續的，而川普首任總統的政策拜登都有延續，這八年來有一致性跟延續性，「任何總統執政都是美國優先，只是做法不盡相同。」

而川普競選時曾說，如果中國「進入台灣」，他會課徵150%至200%關稅懲罰中國，也曾稱「台灣偷走美國的晶片生意」，外交部政務次長吳志中則表示，選舉語言本來就很多。而國發會主委劉鏡清也有類似評論。

林佳龍接受綠委林楚茵質詢時則回應，當川普當選後，這就不只是選舉語言，政見是對選民的承諾，可能會落實成政策。林也表示，用「孤立主義」形容川普的路線是不太精確，他較屬於「保護主義」，川普也需要藉由全球來幫助美國偉大，「讓美國再次偉大，不能沒有台灣。」

藍委徐巧芯也追問，川普說台灣搶走美國半導體，外交部如何因應？林佳龍回應，這句話有問題，台灣在半導體產業供應鏈佔不到兩成，主要是製造端，台灣賺一塊、美國賺三塊。美國是法治國家，法令修改要經過國會，但也要看通過項目為何、不能概括而論。

林佳龍強調，美國半導體專家、業者也都替台灣發聲了，選舉過後會有一段沉澱期，雙方回到問題本質看怎麼解決，外交部也一定會去溝通。至於美方是否對台灣半導體產業課重稅？林僅回應，外交部會密切關注。

徐巧芯也形容，我國早期政策決定做半導體，我們在大樹下乘涼怎麼可以讓人砍樹？林佳龍強調，不會啦！樹上果子美國摘的最多，所以他們沒必要砍掉這棵樹，外交部會持續溝通。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／銀杏升為強颱！最新路徑曝
印尼大規模火山爆發！日氣象廳憂「海嘯襲沖繩」
快訊／台中住宅大樓8F墜落　男子當場喪命
阿吉仔返台首露面...胡瓜不忍說話了
「鼠餅」加量不加價！豆漿店噁心畫面曝
川普被判34重罪、2度遭彈劾「照樣贏賀錦麗」！關鍵3原因曝
淡大公車站男女交疊　警方說話了
林靖恩超商偷飲料遭罰　李坤城兒：還好上天處理了色爸爸
「笑死！已經倒閉」夜市變「港都浪潮」　開幕時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

喊話初選制度最公平　台南市長黨內激戰林俊憲有信心勝出

北院裁准扣押京華城土地　簡舒培曝裁定書內容：明確寫出柯文哲收賄

郭智輝稱川普提高關稅「台灣不受影響」　王鴻薇：睜眼說瞎話

綠原委指禁伐補償一定發　喊話高金素梅「若如實發放要負政治責任？」

卓榮泰今邀朝野黨團溝通尋總預算解方　藍綠白交錯「梅花座」

川普要保護費是選舉語言？　林佳龍與同僚不同調：要當一回事

徐巧芯控她害陳玉珍掉牙　賴惠員：只會栽贓抹黑

卓榮泰邀朝野黨團談預算　民眾黨喊話行政院「把結打開」

陸配立委爭議！陸委會稱不能雙重國籍　李貞秀喊不合理：除非先修憲

收回京華城土地20％容獎？　北市府1週內成立「行政調查小組」

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

門前堆滿司法郵件+撕碎本票！布丁三姊弟火速搬家　屋主開心說話了

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

徐若瑄罹癌發聲：我現在很好　術後失聲3個月「無法進行演出」

洗律師袍會把勝率洗掉？　她喊：迷信！不洗很髒欸

喊話初選制度最公平　台南市長黨內激戰林俊憲有信心勝出

北院裁准扣押京華城土地　簡舒培曝裁定書內容：明確寫出柯文哲收賄

郭智輝稱川普提高關稅「台灣不受影響」　王鴻薇：睜眼說瞎話

綠原委指禁伐補償一定發　喊話高金素梅「若如實發放要負政治責任？」

卓榮泰今邀朝野黨團溝通尋總預算解方　藍綠白交錯「梅花座」

川普要保護費是選舉語言？　林佳龍與同僚不同調：要當一回事

徐巧芯控她害陳玉珍掉牙　賴惠員：只會栽贓抹黑

卓榮泰邀朝野黨團談預算　民眾黨喊話行政院「把結打開」

陸配立委爭議！陸委會稱不能雙重國籍　李貞秀喊不合理：除非先修憲

收回京華城土地20％容獎？　北市府1週內成立「行政調查小組」

一圖秒懂根莖食材發芽能不能吃　專家曝：馬鈴薯、花生恐生毒性

高雄惡火一家5口1人倖存…起火原因曝光！疑「電動機車爆炸」奪命

彰化9歲妹撐251天離世！嬤淚崩「姊妹牽手入夢」：痛哭磕頭跪別

快訊／銀杏升格為強颱！最新路徑曝　雨彈今晚開轟北東

新北首創違規免罰單送到家！增39處科技執法　這路口最易中招

新番誰最婆？「膽大黨、Re0、青春之箱」　亂馬同時登男女榜單前10

拍片現場兩小無猜！張軒睿、韓寧「私下撒糖」畫面流出

公車司機開車一半「突然倒地死亡」　乘客驚慌接方向盤救全車

九孔火燒車後首度露面　大罵王中平誤導　害他賠百萬

曾認有意願復出...辛龍消失4年　胡瓜驚爆「他不接電話」內幕曝

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

政治熱門新聞

抓到了！徐巧芯公佈「陳玉珍牙斷」照片　直指兇手就是她

川普勝選　矢板明夫：台灣會更安全

財劃法3分鐘送出！盧秀燕喊話22縣市團結

川普團隊核心、國務卿人選歐布萊恩「Tag賴清德」　轉推祝賀文

謝龍介爆光電弊案「有綠高層要落跑」　鄭銘謙：南檢有掌握

直擊／《財劃法》三分鐘送出委員會　陳玉珍被追罵壓桌爆衝突

陳玉珍牙齒周一就鬆動！王定宇批無恥

鍾佳濱搶記者採訪證！立院記者聯誼會譴責

川普上任台灣下一步該做什麼？　涉外官員：在國際持續無可或缺

陳其邁列財劃法4點不公平：對中南部形同懲罰

陸委會稱不能雙重國籍　李貞秀喊不合理

川普重返白宮　學者專家對談共和黨完全執政趨勢下的未來走向

中評會明討論懲處　謝立功：內容不實

轟環境部助長地方「索求回饋金」　前官員：光電業者苦不堪言

更多熱門

相關新聞

川普勝選！全球貿易保護興起　童子賢：台灣對外溝通更費力

川普勝選！全球貿易保護興起　童子賢：台灣對外溝通更費力

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）勝選，代工廠和碩董事長童子賢表示，世界將變得比之前更顛簸、比之前更需要溝通，台灣科技業在全球扮演重要角色，不會因為某國家的某任領導人當選與否而改變，但全世界保護主義興起，未來台灣產業對外溝通，「可能會更費力氣了」。

川普提議加徵關稅　恐致物價漲和支出減緩

川普提議加徵關稅　恐致物價漲和支出減緩

川普回鍋再掀貿易戰？分析：影響低於上輪

川普回鍋再掀貿易戰？分析：影響低於上輪

川普對台態度將更聚焦交易性互動

川普對台態度將更聚焦交易性互動

川普上任台灣下一步該做什麼？　涉外官員：在國際持續無可或缺

川普上任台灣下一步該做什麼？　涉外官員：在國際持續無可或缺

關鍵字：

川普賴清德外交部總統府溝通管道林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

「財政部1畫面」他怒：難怪4人狂中獎！PTT嗆裝死

抓到了！徐巧芯公佈「陳玉珍牙斷」照片　直指兇手就是她

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

處男被「女上司性侵」：第一次被大齡女子奪走

布丁三姊弟崩壞！　親戚房東：愛心布丁也是騙的

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

男藝人「西門町性侵少女」10分鐘　對話曝光

王定宇燒劉德華慘了　葛斯齊握「退選級爆料」

即／01:19台灣東部海域規模5.5地震　最大震度4級

董座花千萬養小三　生2孩竟不是他的

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

雲端發票重複中獎爭議　網見1點傻點

羊肉遭爆有蛆不告了！老闆被勸4字願讓步

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

即／高雄民宅大火　屋主兒重傷、2死者身分待查

更多

最夯影音

更多

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面