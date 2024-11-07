曝目前未連繫要「川賴通話」　林佳龍：長期與川普重要幕僚交換意見

▲外交部長林佳龍。（圖／記者皮心瑀攝）



記者杜冠霖／台北報導

共和黨總統候選人川普(Donald Trump)在美國大選中勝出，再度返回白宮。有媒體報導指出，總統賴清德透過管道試圖與川普通話。總統府今（7日）表示，並沒有尋求通話的致賀安排。外交部長林佳龍今（7日）備詢時指出，可以很明確說「目前並沒有」聯繫要求通話事情，但隨著選舉結果底定，溝通管道是有的。至於有無和川普重要幕僚直接通話？林也透露「都有」，這是長期的，彼此對政策交換意見。

立法院外交及國防委員會今邀陸委會副主委梁文傑、外交部長林佳龍報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」，並備質詢。

綠委王定宇質詢時詢問，外交部有無預判川普重要人事布局？林佳龍指出，自從兩黨候選人提名後，外交部就整理重要人事布局可能名單，在川普首任總統的閣員有一些會回任，還有這次協助擬定MAGA政見的新人員。對於王定宇要求舉例，林佳龍表示，台灣友人像是歐布萊恩，在賴清德總統恭賀川普當選時，他也馬上幫忙回應並轉發貼文，這是其中一例。

王定宇指出，川普現在是強勢政權，就有政策執行的壓力。林佳龍回應，川普當然是以內政為主，特別在經濟跟移民問題上，川普在地緣政治上也有一些主張，如何因應我方已經有所準備。而美台關係架構主要在川普第一任總統內設定，包含：印太戰略、對台軍售常態化、經濟繁榮夥伴對話架構及層次相當高的高層互訪，甚至到次卿等級。

王定宇也詢問，外交部、國安高層有無跟川普幕僚直接接觸？林佳龍坦言「都有」，這是長期的，彼此對政策交換意見。

而川普2016年當選總統時，曾與我時任總統蔡英文通話10多分鐘。中國時報報導稱，總統府在本屆美國大選前透過管道，探詢兩黨候選人當選後的致賀方式，但涉外人士認為可能性不高。

王定宇就追問，川普跟賴清德未來有無直接見面或聯絡的安排，或致力於此？林佳龍回應，一家媒體有錯誤報導，關於是否有聯繫要求通話事情，可以很明確說「目前並沒有」，但隨著選舉結果底定，溝通管道是有的。