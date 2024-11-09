4千萬打造偏鄉教育夢想　歐旻慈善基金會推動30年深耕計畫

▲歐旻慈善基金會於雲林元長鄉五塊村打造的守望幸福園區今日正式開幕。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

由歐旻慈善基金會於雲林元長鄉五塊村打造的守望幸福園區今（9）日正式開幕，縣長張麗善、歐旻慈善基金會董事長沈明鋒、歐旻企業集團創辦人林森崐、園區主任蔡宗翰、立委張嘉郡、丁學忠、中選會主委李進勇、縣農會總幹事陳志揚、議員蔡明水、王鈺齊、張維心等諸多嘉賓與會，一同分享與見證園區的開幕。

歐旻慈善基金會董事長沈明鋒表示，歐旻基金會長期投入偏鄉教育，曾與國內多個學校合作推動多元教學，成效極佳，這次是基金會首次於國內打造獨立式守望幸福園區，期能以此為基地為偏鄉帶來幸福與希望；這雲林守望幸福園區是一個為期30年的深耕計畫，最主要是針對我們偏鄉的下一代，在教育訓練上能夠有多元的發展，激發偏鄉青少年的潛能，我們將結合產官學各界同心來守望雲林的幸福。

縣長張麗善表示，感謝蔡宗翰主任家族無私無償捐贈土地成就「雲林守望幸福園區」，感謝歐旻慈善基金會為我們雲林偏鄉教育注入新活力；這園區對於偏鄉的孩子，尤其是單親或是隔代教養的孩子尤其重要，在園區裡可以得到最好的照顧跟教育，良好品格教養建立好品性，成為未來社會國家的中堅；在職能、雙語教學及科技Ai方面的養成，方能跟社會與世界來接軌。





張麗善並指出，雲林不只是農業和偏鄉大縣，更是隔代教養比率最高的縣市，父母們在外地打拼就是希望自己的孩子可以更有機會接受好的教育，祖父母們代理父母職就是期待子女能安心在外打拼、孫子女能夠成長茁壯，所以縣府每年籌措許多經費推動照顧弱勢計畫，辦理夜光天使、推動幸福保胃站不挨餓計畫、課後照顧輔導、成立北辰溫馨家園等，讓許多孩子們可以溫飽並享有專業的課輔指導，讓孩子們的學業表現與自信都獲得顯著提升。

▲望幸福園區自2019年開始籌畫，占地約1800坪，昔日的豬舍變身為圖書、音樂教室等。（圖／記者王悉宇翻攝）

守望幸福園區自2019年開始籌畫，占地約1800坪，由元長旅外企業家蔡宗翰無償提供，歐旻慈善基金會斥資4千5百萬元，設有完善的教學空間、圖書館、音樂室、寬闊的草地及戶外遊戲區，為偏鄉孩子打造一個幸福安全的空間，提供國中生英文教學及寒暑假營隊進駐，平日鄰近孩子課後學習，進而發揮與生俱來的長才，未來成為有能力照顧自己與他人的人。