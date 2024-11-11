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台夫妻遊日本「無照自駕」！　租車業者怒報警人卻跑了

業者控訴台灣人在日本無照駕駛。（圖／達人租車レンタカーの達人臉書）

▲業者控訴台灣人在日本無照駕駛。（圖／達人租車レンタカーの達人臉書）

圖文／CTWANT

台灣人在日本無照駕駛的事件層出不窮！一名在日本經營租車的業者在社團上爆料，近來發生台人無照駕駛事件，一對夫妻取車時，只有太太有台灣駕照譯本，業者當時強調先生不能駕駛，沒想到兩人仍違反規定，業者報警處理後，夫妻丟了一句話就落跑，網友痛批「真的是有夠丟臉的！」

日本租車業者「達人租車」在臉書社團「日本自由行討論區」上爆料，並同步發在Threads上，表示10日發生台人無照駕駛一事，當時一對夫妻前來租車，只有太太帶了台灣駕照譯本，「當時我們清楚地告訴他們，先生不可駕駛，這在日本是違法行為。他們點頭同意，我們只能相信他們的承諾。」

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隔日，業者收到夫妻倆傳來一張照片，詢問導航使用方法，「赫然發現畫面顯示在高速公路行駛中，反映看到先生疑似在駕駛車輛！」業者與保險公司溝通後，對方表示若屬實必須報警，業者詢問之下得知，果真旅程中全部都由丈夫駕駛，太太完全沒有駕駛過車輛，還載著年幼的孩子上路！業者痛批夫妻倆不僅無視規定，將自己置於險境，讓孩子成為風險，「萬一發生意外，保險完全不會理賠。」

夫妻倆還車時，業者也同步報警，等待警方到場前，夫妻僅回「不知道沒有譯本不能駕駛」，就先行落跑，不過警方最終有記錄他們的違規行為，並將資料移交入管局。

業者無奈表示，當地人對外國遊客駕駛的行為已經日益不滿，這樣的事件層出不窮，可能會導致未來出現更嚴格的規定，最後受害的反而是那些守法、遵規的旅客。

租車業者控訴台灣人不守法規。（圖／達人租車レンタカーの達人Threads）

▲租車業者控訴台灣人不守法規。（圖／達人租車レンタカーの達人Threads）

貼文曝光後，網友紛紛表示，「最好是讓這對夫妻以後都不能入境日本」、「父母用騙的，給小孩做了最差勁的示範」、「果然台灣違規仔到了日本還是一樣喜歡違規」、「台灣人能口頭相信真的是笑話」、「就是一堆這種老鼠屎」、「感覺這樣的手法是慣犯，從一開始就準備無照駕駛了。」

有網友在底下補充日本法規，根據日本《道路交通法》第117條之2的規定，無照駕駛最高可處3年以下有期徒刑，或處以50萬日圓（約新台幣13萬）以下的罰款若發生交通事故，最低可處以6個月以上的有期徒刑。 日本的《交通違反通告制度》還規定，肇事者若為無照駕駛，一律以刑事案件處理。

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