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棄嬰長大後恐赫「放火燒家」討錢　養父母心碎終止40年收養關係

夫妻養育棄嬰40年，最終心碎訴請終止收養關係。（示意圖／翻攝自pexels）

▲夫妻養育棄嬰40年，最終心碎訴請終止收養關係。（示意圖／翻攝自pexels）

圖、文／CTWANT

一對年邁夫婦阿國與小萱（均為化名）1984年在家門口撿到女棄嬰歡歡（化名），出於愛心，隔年正式收養她為養女，視如己出地養育至她成年。沒想到，歡歡大學畢業後獨自在外生活，不僅未履行奉養義務，還投資失利欠下大筆債務，頻繁向養父母索取金錢，甚至以激烈言語情緒勒索。阿國與小萱不堪精神與經濟上的折磨，決定提出終止收養關係的訴訟。

法院審理期間，阿國與小萱指控，他們已退休，無力承擔歡歡龐大的借款需求，甚至動用養老基金和保單借款，仍無法滿足養女每月高達10萬元的金錢需求。

歡歡成年後不僅未曾反哺，還多次以「活不下去」或「放火燒家」等恐嚇言詞施壓，導致養父母精神備受折磨，身心健康受創，甚至需求助身心科。

阿國與小萱的另一子女出庭證述，表示歡歡自創業以來，持續要求父母經濟援助，創業失敗時的損失亦由父母支付。法官調查發現，阿國與小萱2年間向歡歡提供的借款超過200萬元，頻繁的金錢往來加上情緒施壓，已構成對養父母精神上的侵害。

法院認定，歡歡長期積欠債務、頻繁向養父母借款，且持續使用威脅語言或情緒勒索達到索款目的，對養父母的身心健康造成重大損害。此外，歡歡與養父母避不見面，多年來少有聯絡，彼此間的親情關係已經破裂。法院最終判決准許阿國與小萱終止收養關係，讓兩人得以擺脫精神壓力，安享晚年。

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