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奇葩新人超有禮卻「講800遍仍出錯」！竟向主管捅刀前輩：沒教好

原PO表示，公司新來的女同事常說對不起。（示意圖／Pexels）

▲原PO表示，公司新來一名很有禮貌但是超級奇葩的新人，讓她十分頭痛。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位女網友表示，公司來了一位新同仁，表現很有禮貌，總是把謝謝掛嘴邊，也經常跟同事請教問題，大家被搞到怕，而她還私下跟大主管告狀，說沒有詳細解說，「我們有教妳哦！天地良心、公司監視器可以證明哦！」有人直呼，「有沒有她的學經歷可以參考，好奇這樣是如何生存的。」

原PO在Dcard以「奇葩禮貌的新人」為題發文，表示公司來了一位很有禮貌的新人，認真做筆記，也很積極問同仁。而當新人要解決簡單問題，新人總說，「對不起，我忘記怎麼做了非常抱歉。」原PO說，「問過的問題會一直重複問，問到旁邊不是負責此業務的其他同仁都會了。上班時間問就算了，10分鐘的休息時間也問？」之後，新人表示，她要補休息，自動延長休息時間。

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原PO指出，中午當大家要吃飯，新人又來問問題，「現在每天休息或午休都問差不多循環工作問題。大家現在都跑去外面吃，然後去外面吃也躲不掉被禮貌的私訊工作問題。」新人來快一個月，每天錯同樣錯誤，最近最大主管突然關切新人，新人被搞到哭，大主管前幾天抽考問過的工作流程問題，最後新人被迫下班。

後來才知是因為新人加了大主管LINE，下班打給對方，新人稱「她不聰明、有點笨，她很努力做筆記，但其他同仁沒有從頭到尾仔細解說導致她工作上有疏失。」原PO嘆，「我們有教妳哦！天地良心、公司監視器可以證明哦！工作8小時黏在妳身上講解嗎？我們手頭上工作任務要完成啊。」

貼文一出，不少網友紛紛留言「有沒有她的學經歷可以參考，好奇這樣是如何生存的」、「應該自己知道自身很爛，想要用浮誇的禮貌跟道歉想讓別人體諒與原諒自己的疏失」、「人總是要綠葉襯托，別趕她走」、「進來前本來想看是多奇葩，看完後發現奇葩到我喪失語言能力，辛苦了」。

也有網友提出指導新人的建議，「我的經驗是，她只有當下聽懂，但因為不是自己熟悉的知識，所以轉頭就忘了。可以針對她詢問的東西，在她理解後，請她馬上再教給其他同仁一遍，當場遇到有問題就馬上研討解決」、「在資深同仁眼中理所當然的知識，光是用講的，她大腦一定沒有畫面。需要的是讓她自己動手操作，結束後再討論修正」。

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