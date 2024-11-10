南投伯公照護站績優站點表揚　2社區協會分獲AB組第一名

▲中寮鄉和興社區發展協會獲伯公照護站績優站點A組第一名。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣配合客委會推動「伯公照護站實施計畫」，同時結合衛福部「長照十年計畫2.0政策」，今年共有43處C級巷弄長照站結合伯公照護站，縣政府也特別評比出績優站點，鼓勵各站點努力推動客家文化及長照服務：中寮鄉和興社區發展協會、埔里鎮虎山社區發展協會分獲AB組第一名。

縣府文化局9日在南投高中演藝廳舉辦「113年度南投縣客家文藝研習成果匯演」，同時辦理「113年度伯公照護站績優站點表揚活動」，縣長許淑華到場欣賞演出，並親自頒發獎狀及獎金表揚績優站點。

依據縣府「南投縣伯公照護站督導訪視與評核推動計畫」，獲A組（文化及服務加值）前三名為中寮鄉和興社區發展協會、草屯鎮平林社區發展協會、國姓鄉國姓社區發展協會，分別獲3萬、2萬及1萬元獎金，佳作為埔里鎮蜈蚣社區發展協會、竹山鎮富州社區發展協會、埔里鎮一新社區發展協會，各獲6000元獎金；B組（文化加值）一、二名為埔里鎮虎山社區發展協會及國姓鄉南港社區發展協會，分獲1萬2000元及8000元獎金。

成果匯演則邀請到去年在客委會「客家歌謠交流觀摩賽中區賽」獲得特優的苗栗縣合唱團交流演出，埔里鎮客家文化發展協會、草屯客家文化協會、褒忠義民宮、竹山鎮客家協會、埔里鎮廣成社區發展協會、南投市客家協會等社團也接力帶來精彩的表演；立委游顥、南投市長張嘉哲，林儒暘、簡千翔2名縣議員助理以及南投高中校長傅國樑也都到場欣賞演出。

許淑華指出，全縣正式有紀錄的客家族群超過6萬人，客家文化最常見的是各種歌謠及特色美食呈現，充分展現客家親民、勤儉、樸實及好客的精神，另許多社區理事長都說C級巷弄長照站與伯公照護站的結合，能吸引更多客家人進入社區，希望透過表揚活動，鼓勵照護站將長輩照顧得更好。