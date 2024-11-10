焚化廠擬落腳名間鄉無人地　許淑華：環境影響模擬圖2周內出爐

▲南投縣長許淑華先前陪同鄉鎮市代參訪烏日垃圾焚化爐。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長許淑華8日表示，南投縣缺乏焚化爐，垃圾處理問題長期仰人鼻息，縣政府擬於名間鄉新民村興建焚化廠設置焚化廠；縣長許淑華強調，一定按規定來興建，並進行環境影響評估，而設置焚化廠影響模擬圖近一、二周就會出來。

南投縣議會於8日進行總質詢時，縣議員吳棋楠、沈夙崢等人就南投縣設置焚化爐，盼公布環境及產業等影響數據，向民眾說清楚；許淑華接受媒體訪問時，也進一步說明縣府辦理情形。

許淑華說明，設置垃圾焚化爐有幾個條件：第一，面積要夠大，至少5公頃以上；其二，地點最好在交流道附近、不會經過村落等，經篩選，名間鄉新民村列為優先地點，該處土地目前無人居住，有部份民眾向國有財產署承租並種植農作。

許淑華表示，縣府向議會報告名間鄉新民村適合，她過去除已向縣議會報告，也和縣府環保局一起拜會過名間鄉長陳翰立及鄉民代表會，且焚化爐對環境影響模擬圖，最近一、二周就會出來，縣府屆時將會公布，向民眾說清楚相關數據；而垃圾焚化廠不管設在那裡，當地選出來的縣議員一定會遭受民意壓力，縣府也必須面對問題，針對鄉親所有的疑慮做說明。

縣府先前陸續邀請縣議員、鄉公所、代表會等基層單位參觀外縣市焚化爐，以理解現代化的焚化爐汙染防治的作法，沒有臭味或廢水問題；許淑華說，南投縣是最後興建焚化爐的縣市，現在焚化爐處理技術純熟，環境部也修訂更嚴格的排放標準，相關規範會提供給縣議員參考，讓更多鄉親瞭解焚化爐營運方式，也讓大家放心。