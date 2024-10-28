萬聖節「信義區慘況曝光」　她見1幕爆心疼！網驚：完全看不出來

▲徒步區留下大量垃圾。（圖／莊小姐授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

台北市信義威秀商圈周末舉辦萬聖節變裝活動，吸引大批民眾參與；不過，就有網友昨（27）日一早經過時，發現地面留有大量垃圾，她還險些踩到碎玻璃。畫面狂吸2萬人朝聖，眾人不禁怒回，「就是這種水準」、「教育失敗」。

莊小姐昨在Threads上PO出畫面，直呼「一早到信義的慘況，差點踩到碎玻璃。」只見徒步區地面、花圃等，都留下大量的飲料空瓶與垃圾，猶如蝗蟲過境般慘不忍睹。

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莊小姐接著感嘆，現場有一位清潔人員，獨自慢慢清掃環境，一邊不斷將瓶身踩扁回收；同時，她也強調，「我不戰哪裡人喔！昨天的狂歡一定很多從四面八方來的。」

▲清潔人員獨自打掃環境，將一個個空瓶踩扁回收。（圖／莊小姐授權引用）

短短影片掀起熱議，大票網友留言表示，「超沒水準的欸，清潔人員好慘，但韓國弘大、黎泰院也一樣恐怖」、「圓山也是，整個公園都是，星期天早上七點的慘況」、「難怪日本澀谷不歡迎萬聖節...就是這樣」、「還好啦，日本狂歡後也是這麼髒啊，韓國更扯，所以別戰了」、「辛苦清潔人員們了，剛剛有去信義區，完全看不出來白天是這種慘況」、「現在都習慣了將垃圾放進背包內回家處理，每次都變成這樣，真的覺得很不OK。」。