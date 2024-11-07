南投無私供水偏鄉卻無自來水　許淑華：持續爭取完善名間鄉灌溉用水

▲名間鄉灌溉用水設施仍欠完善。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投全縣幅員遼闊，名間鄉等許多偏鄉地區仍無自來水可用，引起縣議員關心八卦山旱灌計畫；縣長許淑華表示，縣府近年持續提供資料，向中央接洽，爭取加強名間鄉赤水段管線汰換，也將請立委游顥在中央協調，以完善名間鄉民灌溉用水。

南投縣議會6日進行縣政總質詢， 許淑華回應縣議員指出，南投縣內包括集集攔河堰以及即將完工的鳥嘴潭水庫，都提供許多南投水資源到外縣市，但縣內許多山區無自來水可用，僅能使用簡易自來水，中央要求地方提供資源，希望中央也能確實回饋地方應有的福利，她將持續向中央爭取簡易自來水設置補助，加強用水普及率。

前行政院長陳建仁5月4日曾由經濟部長王美花、水利署署長賴建信陪同下鄉，赴南投縣視察草屯淨水場新建工程；陳建仁對南投鄉親無私分享水資源給其他縣市表示感謝，副縣長王瑞德當時也向陳建仁爭取補助延管或增加簡易自來水經費補助，讓偏鄉地區也能同享量好質優的水資源，不過陳建仁當場並無正面回應。

許淑華說，八卦山旱灌計畫在她任職縣議員時期就已在進行，最初是為彌補山區用水不足，需加強供水給南投市山上4個里及名間鄉；南投市山上4里部分，無論灌概用水或民生用水，因費用與原本里民支出差不多，故無繼續爭取，名間鄉自行供應用水若改由政府供水則能減少開銷，她後來擔任立委時已順利爭取到赤水段P18接管啟用，滿足當地農業用水需求，當時農委會承諾逐年加強管線汰換，縣府將持續向中央爭取更多資源。