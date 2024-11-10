剛設好行人庇護島...賓士女「切西瓜」馬上把它撞到歪腰

記者許權毅／台中報導

台中市北區進化北路跟大德街口近日新設行人庇護島，沒想到完工後不久，一名駕駛賓士車的張姓女子行經該路口，馬上「切西瓜」左轉，整輛車直接將庇護島標誌桿撞歪。警方說，該路口已發生數起自撞庇護島案件，多數民眾自行離開，成案數2件，呼籲民眾多減速注意。

▲台中市一名張女近日駕駛賓士將新設庇護島標誌桿撞歪。（圖／記者許權毅翻攝）



第二警分局說，行人庇護島的設計原意在於保障行人安全，提供過路時的短暫停留空間，避免行人因車輛視角盲點或駕駛疏忽而發生意外。然而，庇護島容易被駕駛忽略，尤其在夜間或未加設醒目標示的情況下，可能造成駕駛誤判距離，直接撞上庇護島。

警方指出，該路口設施完工後，已發生多起自撞車禍，有民眾認為應加強標誌明確度，並改善庇護島周邊交通警示，防範類似事故再度發生。且該庇護島之警示標誌係單向顯示，致使另一向車輛未能獲得警示，質疑該庇護島設計不佳，引發錯覺，變成駕駛陷阱。

但許多駕駛自身行車觀念不佳，尤其在車輛轉彎、內輪差的情況下，若提早轉向（俗稱「切西瓜」），或因A柱阻擋視線，可能無法及時注意到庇護島或行人穿越道，增大事故風險。

第二分局呼籲，駕駛行經有新增設庇護島的路口時應減速並多留意交通標誌，避免誤判路況，確保自身與行人安全。