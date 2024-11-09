摩鐵員工房間裝毒品！還戴防毒面具　「買果汁」當暗號仍被逮

▲陳男、郭女分裝毒品時，戴上網路買來的防毒面具。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

在台中市北屯區某汽車旅館擔任員工的陳姓男子、郭姓女子，將汽旅當作據點進行分裝、販賣毒品，為了避免吸入分裝毒品時散發的難聞氣味，2人還從網路買來防毒面具使用，半年不法獲利約40萬元。警方今年6月逮獲陳、郭，台中地檢署調查後近日偵結，依毒品罪嫌起訴。

台中市刑大偵辦販毒案，查出陳姓男子（45歲）、郭姓女子（36歲）利用擔任工作之便，把汽車旅館當作據點，在工作間藏放原料，並趁打掃房間時在房內分裝毒品，由陳男以「買菸、買飲料、果汁」等暗號，向熟客販售毒咖啡包，再由郭女依陳的指示至交易地點交付毒品並收費。

警方蒐證完備，6月趁陳、郭準備交易毒品時，當場將2人查獲，並查扣第二級毒品安非他命3包（毛重5.23公克）、梅錠2包（毛重10.94）公克、大麻1包（毛重1公克）、第三級毒品K他命3包（毛重50.87公克）、毒品咖啡包2包（毛重9.46公克）、毒品咖啡包1包（毛重137.5公克）、不明粉末1包、吸食器1組、販毒手冊1本、電子磅秤3臺、防毒面具1個等贓證物。

▲▼警方逮獲陳男，查扣各式毒品。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方說，本案所查扣證物防毒面具，是陳男及郭女分裝毒品過程所配戴，用以隔絕分裝毒品過程中難聞的氣味及防止吸入體內，警方破獲全案後，也成了分裝毒品的最佳證據。

全案警方偵訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後聲押陳男獲准、命郭女3萬元交保，檢察官近日偵結，依法將2人起訴。

