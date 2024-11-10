花蓮入侵雞舍黑熊捕獲！半個月吃數百雞隻　將評估是否野放

▲在分署及各單位合作下，順利捕捉到台灣黑熊。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署7日已成功捕捉滋擾雞舍的台灣黑熊，為雞農及周遭居民帶來好消息，也是林業保育署首例精準捕捉特定黑熊個體，讓連日來的雞舍滋擾事件畫下休止符，損失即時止血。黃群策分署長當天親自拜訪雞農，頒發通報獎勵金與雞隻損失補償，感謝雞農配合友善防熊措施，以及石平部落文化產業推廣協會在這段期間協助巡守。



林業保育署花蓮分署自10 月22日起接獲民眾通報黑熊入侵雞舍，經數日驅趕後仍不見效果，加上該區域養雞場屬半開放型，黑熊輪流滋擾不同養雞場，10月22日以來已有5家養雞場損失數百隻雞。

花蓮分署邀集專家至現場會勘，共同擬定滋擾黑熊捕捉計畫，原於前幾家養雞場設置4個餌料誘捕桶，但黑熊完全不為所動，仍選擇活雞大快朵頤。

颱風過後11月4日分署獲知位處較遠的第5場養雞場也遭入侵後，決定集中部署於該場捕捉，除誘捕桶數量增加至8個以外，也緊急製作可避免黑熊受傷的安全套索3具，於黑熊可能行經的路線埋設，搭配玉里工作站與石平部落文化產業推廣協會人員於前4家雞場驅趕、巡邏，順利於7日凌晨捕捉到這隻黑熊。

▲現場麻醉後，檢視為125公斤成年公熊，這次的精準捕捉並無對黑熊造成傷害。

黃群策前往5家養雞場頒發入侵通報與入侵監測獎勵金，以及雞農們的雞隻、設施損失補償，更感謝雞農們迅速通報、共同友善防熊。第5家雞場沈姓雞農雖心疼損失，但也願意積極配合於其場域設置不會傷害黑熊的陷阱進行捕捉。另所有雞農們皆建議希望林業保育署花蓮分署能提供對侵擾黑熊的有效防治方式，並保證未來一定會配合通報，共同保育台灣黑熊。





玉里工作站於這段期間出動25人次驅趕黑熊與巡查，石平部落文化產業推廣協會出動16人次協助於深夜驅熊，也在清晨巡查時發現黑熊已遭捕捉，讓花蓮分署、野灣團隊可第一時間將黑熊帶回處置。

該黑熊經捕捉後由東部野生動物救傷中心現場麻醉後，檢視為125公斤成年公熊，這次的精準捕捉並無對黑熊造成傷害，野灣獸醫院除會進一步檢查外，分署也將邀集專家評估其是否適合再野放。如評估可以野放，後續將透過驅避訓練、裝設衛星定位頸圈後於適當地點野放，並即時掌握黑熊活動範圍。

花蓮分署呼籲，東部淺山近年迭有黑熊出沒，建議職業型家禽養殖場以圍籬防護，或採用電牧器式電圍籬，政府可補助3 ／4費用；山村聚落戶外垃圾廚餘或飼料應妥善收納。如有發現黑熊，切勿私自處理，請立即通報林業保育署（0800-000930您您您救山林），分署將迅速派員協助架設紅外線自動相機監測，並提供熊鈴和防熊噴霧保護居民安全。