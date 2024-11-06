花蓮5養殖場400雞隻慘被殺害　錄影畫面確認！兇手是台灣黑熊

▲▼農家發現黑熊腳印後，才驚覺確是黑熊入侵雞舍。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署日前接獲多名花蓮縣卓溪鄉古風村民眾通報，疑似有台灣黑熊入侵養雞場，花蓮分署前往勘查並架設紅外線自動相機，確認為台灣黑熊，入侵處位於海拔僅200-500m的淺山，已接近平地，當地6家半開放型態養雞場，據報有5家養雞場共400隻雞受害。

花蓮分署分署長黃群策表示，林業保育署推動黑熊保育，更重視山村部落居民的生計及安全，將持續與在地社區共同防範，為了感謝居民主動通報共同保護台灣黑熊，並頒發入侵通報及監測獎勵金，另外也會儘速補償各養雞場經濟損失。



花蓮分署表示，10月22日接獲陳姓雞農通報，位於卓溪鄉石平海拔200-500公尺雞舍疑似遭黑熊入侵。雞農表示，10月10日即發現雞隻遭殺害，原以為是附近流浪野狗滋擾，直到看到疑似黑熊腳印，才意識到是黑熊入侵且立即通報。

▲▼花蓮分署即刻會同專家架設紅外線自動相機監測，發現黑熊連續3日夜間入侵雞舍。



花蓮分署即刻會同專家前往勘察，於黑熊可能入侵路徑架設4台紅外線自動相機監測，發現黑熊連續3日夜間入侵雞舍，分署立即提供熊鈴及防熊噴霧維護雞農人身安全，為避免民眾財產損失及造成附近居民恐慌，協力石平部落文化產業推廣協會巡守隊徹夜巡邏，並施放大龍炮驅熊。

研判黑熊可能持續滋擾，花蓮分署會同專家現場勘查擬定進一步防熊策略，除增設共20台紅外線自動相機掌握黑熊行蹤，必要時將予捕捉，並評估是否野放，以避免黑熊再次入侵。

▲花蓮分署會同專家現場勘查擬定進一步防熊策略。

花蓮分署表示為感謝居民主動通報，將依台灣黑熊生態服務給付計畫，頒發入侵通報及監測獎勵金，另外為儘速補償雞農損失，也會依據損失情形，提供雞農補償。



花蓮分署呼籲，花蓮鄰近山區原保地迭有黑熊出沒，建議職業型家禽養殖場以圍籬防護，必要時審酌採用電牧器式電圍籬。戶外垃圾廚餘或飼料應妥善收納，如有發現黑熊，請立即通報花蓮分署（03-8325141），以即時架設紅外線自動相機監測，分署提供熊鈴和防熊噴霧保護周邊居民人身安全。