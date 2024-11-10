百萬YTR夫妻爆婚變！她揪「2疑點」Ryu降低罪惡感：騙小三也騙Yuma

▲RYU YUMA。（圖／翻攝自Yuma、Ryu IG）



記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma近日遭疑婚變，更傳出疑似是因男方出軌大陸女畫家，對此，女畫家指控是Yuma先出軌，也承認介入別人的婚姻。就有網友質疑，Ryu兩邊都在騙，女畫家說Yuma是2023年底出軌，Ryu陷入憂鬱，但是今年Yuma還陪Ryu回馬來西亞過年，甚至發親密合照。

有網友在Dcard發文，「Ryu是不是兩邊在騙？！」根據女畫家的說法，與Ryu在2024年4月相識並交往，並強調Yuma早在2023年底出軌，而在與Ryu的交往過程中，對方從未在Yuma面前接她的電話。原PO推斷，「Yuma可能還不知道秦小姐存在、Ryu不想讓Yuma知道」。

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另外，女畫家指出，Yuma在2023年底出軌，並且Ryu陷入憂鬱狀態，但今年2月17日Yuma曾陪同Ryu回家過年，還摟腰拍親密合照，Ryu當時也發文稱讚Yuma「好可愛」。原PO指出，與女畫家的說法矛盾，「如果真如秦小姐所說，Yuma甚至連牽手都不想跟Ryu牽，還會陪他回家過年？」

原PO表示，女畫家的文章已經100%實錘和Ryu是外遇，通常外遇男的起手式都是，「我和老婆之間已經沒有愛了，只剩義務」，認為這只是哄騙小三的話術，讓小三心疼也降低出軌的罪惡感，而且Ryu至今神隱，沒有出來說明，「是不是更證實這點？」

貼文掀起熱論，「事實的真相，早晚會被大家知道。但是，唯一感到可惜的，是之後再也不可能看到他們兩位的互動跟影片的出現了，這點真的讓老粉很惋惜」、「現在就看會不會有人實錘女方也外遇了」、「我只想說…再怎麼樣也無法改變她就是三，而且知道沒離婚還接受對方，這就是知三當三，有什麼好辯解的？」「推這篇分析，粉絲都看得出來年初還正常，去馬來西亞、新加坡都很自然，之後就很常斷更」。

▼女畫家回應。（圖／翻攝自Instagram）

