北投餐廳老闆偷吃女員工！老闆娘暴怒「出軌照貼門口」：小三無恥

▲台北市北投區某間麻辣食堂近日遭民眾目擊門口貼著寫上「ＯＯ麻辣食堂員工老闆雙雙婚內出軌」等語的海報。（圖／Threads）

圖文／CTWANT

台北市北投區某間麻辣食堂近日遭民眾目擊門口貼著寫上「ＯＯ麻辣食堂員工老闆雙雙婚內出軌」、「小三無恥破壞」、「家庭破碎」、「停止營業」等語的海報，讓路過民眾不看都難，且遭爆正宮本人就是爆料者，老闆見狀後曾怒撕海報，結果正宮又重貼，並下令老闆停止營業。消息一出，讓大批網友紛紛嗨喊「精彩」。

有網友近日在社群平台Threads上貼出照片，可看到北投區某間麻辣食堂人潮絡繹不絕，然而門口竟貼著寫上大大的「ＯＯ麻辣食堂員工老闆雙雙婚內出軌」、「小三無恥破壞」、「家庭破碎」、「停止營業」等語的吸睛海報，還附上男女的照片，甚至在女方的臉旁寫下「小三」。

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不僅如此，原PO補充，海報之所以沒被撕掉是因為老闆出來撕掉後，正宮又重貼，且正宮當天還貼海報警告不准再營業，至於有人好奇問小三是不是中國人，她則表示不確定，但知道是店裡員工，正宮則是中國人。

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