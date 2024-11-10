趁午休激戰！人妻絲襪遭撕嬌嗔「很爽」　綠帽夫見鹹濕對話怒告

▲台南一名人妻在離婚前兩週偷吃小王，被丈夫抓包。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名人妻趁公司午休空檔，和小王相約摩鐵開房，還傳訊對小王嬌嗔「誰知道你突然撕開絲襪揪X進來了」、「但很爽」，被丈夫看到兩人親密對話，怒將小王告上法院求償100萬元。台南地院審理，判小王侵害配偶權，要賠35萬。可上訴。

判決指出，這名人妻結婚約11年多，於今年5月7日才和丈夫辦理離婚登記，卻在4月22日就和小王上摩鐵激戰，趁著公司午休時，人妻傳訊問小王「你可以休多久」，小王則回「我可以休很久」、「我想X妳久久」、「我也不管妳可不可以我已經出發了」，人妻則回應「老公」、「開好微風等你」並報上摩鐵房號。

事後某日兩人又傳訊討論性愛過程，人妻說「這樣措手不及」、「一點思想準備也沒有」、「要強也要先告知啊」，小王問「昨天妳措手有及嗎」，人妻回應「你說你上樓突然來了嗎」、「我還以為有前戲」、「誰知道你突然撕開絲襪揪X進來了」、「當下是有驚訝」、「但很爽」，這些訊息通通被人妻的丈夫看到。丈夫又從人妻手機的路線圖，發現她於5月2日在台南都會公園晃了1個多小時，認為人妻和小王在公園幽會，怒告小王求償100萬元。

小王在審理時辯稱，他在網路上認識人妻，兩人從4月22日開始交往，但他知道人妻有老公，且人妻說大約2周後可能會離婚，所以沒有發生性行為，且4月22日那天他認真上班沒有請假，其它也只是情侶間的情話，並不能證明兩人有上床。

不過法官不採信小王的說法，認為對話內容已顯示兩人曾在摩鐵發生性行為，判小王侵害配偶權，應賠償35萬元。可上訴。