快訊／台南鐵皮屋餐廳火警！油鍋起火直冒白煙　警消急灌救

▲台南南區一家鐵皮屋餐廳發生火警。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南南區一家餐廳發生火警！今10日中午於健康路一段，有家位於鐵皮1樓建築的餐廳內的油鍋起火燃燒，現場冒出濃濃白煙。警消於12點27分獲報，立即出動16車、警消35人前往灌救，在2分鐘內將火勢撲滅。據初步了解，起火原因疑似為餐廳人員在廚房備料，不慎造成1樓廚房油鍋起火，燃燒面積約1平方公尺，幸好並無造成人員傷亡或財物損失。因該鐵皮建築是店家租來營業的，並無裝設住警器，警消人員將施以防火宣導。