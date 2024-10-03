颱風後「4大傳染病」風險增！南部防類鼻疽再起　北部留意登革熱

▲山陀兒颱風眼牆已經在侵襲高雄市區、屏東沿海 。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者洪巧藍／台北報導

山陀兒颱風持續逼近台灣，正往高屏方向移動，疾病管制署今（3）日示警，颱風過後有4類傳染疾病風險上升，包含鉤端螺旋體病、類鼻疽、登革熱及腸道傳染病。疾管署副署長羅一鈞表示，本次颱風從南部登陸，南部地區要當心今年才發生過的類鼻疽疫情捲土重來；北部地區則要小心登革熱疫情延燒，除新北有群聚疫情尚未結束，北市今也出現本土病例。

羅一鈞表示，強風豪雨可能導致多地出現積水或淹水情況，民眾易因接觸污水、污泥或環境積水孳生病媒蚊，而導致感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、登革熱及腸道傳染病等風險。

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以類鼻疽來說，今年7月底凱米颱風重創中南部，造成一波類鼻疽疫情。羅一鈞分析，從7月24日迄今，總計有80例類鼻病例，其中13例死亡。分布以台南、高雄、屏東、台中等4縣市為多，又以高雄市61例最多。近一步分析，這80例個案有69例是在颱風過後一個月內發生。

羅一鈞表示，類鼻疽病例比較會在南部出現，可能是因為氣溫比較適合氣溫生存，另本次颱風從南部登陸，恐怕讓該區容易長時間豪雨，甚至引起淹水等情況，評估風險確實較高；不過過往在北部、中部也都有類鼻疽病例發生，所以全台民眾仍然要注意。

▲山陀兒暴力強風襲擊，高雄「3026戶大停電」。（圖／記者賴文萱翻攝）

另一大風險為登革熱，尤其以目前有本土群聚疫情發生的新北地區更要注意。羅一鈞表示，9月下旬以來本土登革熱累計60例，均為新北新店中和群聚相關，其中新店33例、中和26例、花蓮1例，均感染登革病毒第二型，尚無重症或死亡個案。另今台北市公布文山區確診一例本土登革熱，亦為登革病毒第二型，潛伏期未曾出國、未至新北高風險區域活動，感染源待釐清。而南部本身登革熱疫情風險也高，如果沒有做好積水容器清除，也可能再釀另一波本土疫情。

疾管署指出，引起類鼻疽的類鼻疽桿菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或汙水傳染，而颱風後因強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面並更易傳播，常為吸入性感染且慢性病患感染後重症機率較高，颱風天儘量待在室內並避免開窗及建議於室內外皆佩戴口罩，避免吸入空氣中帶有病菌的塵土或水滴。

颱風後一周是登革熱防治關鍵期，呼籲民眾須落實「巡、倒、清、刷」，檢查居家環境，清理積水容器並加蓋，尤其南高屏民眾需特別注意「二溝」：屋簷排水槽（俗稱天溝）、屋後防火巷水溝（俗稱屋後溝），易成為埃及斑蚊孳生死角，雨後須特別檢查，有積水須立即清除或投藥，避免病媒蚊孳生。

疾管署提醒，颱風後清理環境時應穿著雨鞋、防水手套和口罩，避免刺傷或割傷，也要避免皮膚、傷口直接接觸或吸入受汙染塵土、土壤及汙水，以防鉤端螺旋體病、類鼻疽及破傷風感染。

另風災後若蓄水池受污水污染，應徹底清洗消毒，飲水需煮沸或使用市售瓶裝水；食物泡水或長時間解凍者勿食用，廚具與餐具應煮沸或以市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭消毒並清洗乾淨；限水或停水期間，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液保持手部衛生。