　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

颱風後「4大傳染病」風險增！南部防類鼻疽再起　北部留意登革熱

▲▼山陀兒颱風眼牆已經在侵襲高雄市區、屏東沿海 。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

▲山陀兒颱風眼牆已經在侵襲高雄市區、屏東沿海 。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者洪巧藍／台北報導

山陀兒颱風持續逼近台灣，正往高屏方向移動，疾病管制署今（3）日示警，颱風過後有4類傳染疾病風險上升，包含鉤端螺旋體病、類鼻疽、登革熱及腸道傳染病。疾管署副署長羅一鈞表示，本次颱風從南部登陸，南部地區要當心今年才發生過的類鼻疽疫情捲土重來；北部地區則要小心登革熱疫情延燒，除新北有群聚疫情尚未結束，北市今也出現本土病例。

羅一鈞表示，強風豪雨可能導致多地出現積水或淹水情況，民眾易因接觸污水、污泥或環境積水孳生病媒蚊，而導致感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、登革熱及腸道傳染病等風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以類鼻疽來說，今年7月底凱米颱風重創中南部，造成一波類鼻疽疫情。羅一鈞分析，從7月24日迄今，總計有80例類鼻病例，其中13例死亡。分布以台南、高雄、屏東、台中等4縣市為多，又以高雄市61例最多。近一步分析，這80例個案有69例是在颱風過後一個月內發生。

羅一鈞表示，類鼻疽病例比較會在南部出現，可能是因為氣溫比較適合氣溫生存，另本次颱風從南部登陸，恐怕讓該區容易長時間豪雨，甚至引起淹水等情況，評估風險確實較高；不過過往在北部、中部也都有類鼻疽病例發生，所以全台民眾仍然要注意。

▲▼ 快訊／山陀兒暴力強風襲擊！高雄「3026戶大停電」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲山陀兒暴力強風襲擊，高雄「3026戶大停電」。（圖／記者賴文萱翻攝）

另一大風險為登革熱，尤其以目前有本土群聚疫情發生的新北地區更要注意。羅一鈞表示，9月下旬以來本土登革熱累計60例，均為新北新店中和群聚相關，其中新店33例、中和26例、花蓮1例，均感染登革病毒第二型，尚無重症或死亡個案。另今台北市公布文山區確診一例本土登革熱，亦為登革病毒第二型，潛伏期未曾出國、未至新北高風險區域活動，感染源待釐清。而南部本身登革熱疫情風險也高，如果沒有做好積水容器清除，也可能再釀另一波本土疫情。

疾管署指出，引起類鼻疽的類鼻疽桿菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或汙水傳染，而颱風後因強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面並更易傳播，常為吸入性感染且慢性病患感染後重症機率較高，颱風天儘量待在室內並避免開窗及建議於室內外皆佩戴口罩，避免吸入空氣中帶有病菌的塵土或水滴。

颱風後一周是登革熱防治關鍵期，呼籲民眾須落實「巡、倒、清、刷」，檢查居家環境，清理積水容器並加蓋，尤其南高屏民眾需特別注意「二溝」：屋簷排水槽（俗稱天溝）、屋後防火巷水溝（俗稱屋後溝），易成為埃及斑蚊孳生死角，雨後須特別檢查，有積水須立即清除或投藥，避免病媒蚊孳生。

疾管署提醒，颱風後清理環境時應穿著雨鞋、防水手套和口罩，避免刺傷或割傷，也要避免皮膚、傷口直接接觸或吸入受汙染塵土、土壤及汙水，以防鉤端螺旋體病、類鼻疽及破傷風感染。

另風災後若蓄水池受污水污染，應徹底清洗消毒，飲水需煮沸或使用市售瓶裝水；食物泡水或長時間解凍者勿食用，廚具與餐具應煮沸或以市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭消毒並清洗乾淨；限水或停水期間，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液保持手部衛生。

ET快訊
快訊／山陀兒陸警擴大17縣市！
LIVE／11縣市明達停班課標準　氣象署最新說明
快訊／高雄安全帽樹倒了　砸中「光陽起家厝」
快訊／山陀兒發威！8地淹水警戒　高雄4區列一級
快訊／高屏國家警報再響！　「立即進入堅固建築物」
「山陀兒真的超慢」　專家估下午登陸
快訊／山陀兒肆虐高雄　陳其邁：已接356件災情
颱風天太無聊！男大生惡搞超商　微波爐起火
快訊／高雄連放4天颱風假？　陳其邁回應了
山陀兒「眼牆侵襲」　高雄破紀錄颳17級風！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／山陀兒陸警擴大17縣市「納入桃園」　新北列降雨警戒

高鐵中南部延至晚間6時營運！交通異動懶人包　10路段預警封閉

屏東3.1萬戶停電　台電緊急搶修！13812仍無電可用

滯留12小時「山陀兒瘦了一大圈」　他曝對比照！一票驚：快不行了

颱風後「4大傳染病」風險增！南部防類鼻疽再起　北部留意登革熱

快訊／颱風國家警報再響！高屏飆14級陣風「立即進入堅固建築物」

LIVE／11縣市明天達停班課標準　氣象署最新說明

山陀兒真的超慢！專家估下午登陸　晚上可能減弱熱帶低壓

山陀兒緩步北上石門水庫進帳不多　暫停發電+調整放水操作

連放2天颱風假打亂布局　苗栗多所國中段考被迫延後1週

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

《換乘2》海恩幫記者舉麥超圈粉　來台強撞山陀兒「講到美食眼睛亮了」

孫媳婦跟八旬嬤拿錢買冰　秒掏700霸氣寵人暖哭網

熟睡惡霸犬突「閉眼吹狗螺」　嗷嗚長達13秒！媽：中氣很足

山陀兒暴力狂風！高雄大樓玻璃被吹落　路面滿地碎片

快訊／山陀兒陸警擴大17縣市「納入桃園」　新北列降雨警戒

高鐵中南部延至晚間6時營運！交通異動懶人包　10路段預警封閉

屏東3.1萬戶停電　台電緊急搶修！13812仍無電可用

滯留12小時「山陀兒瘦了一大圈」　他曝對比照！一票驚：快不行了

颱風後「4大傳染病」風險增！南部防類鼻疽再起　北部留意登革熱

快訊／颱風國家警報再響！高屏飆14級陣風「立即進入堅固建築物」

LIVE／11縣市明天達停班課標準　氣象署最新說明

山陀兒真的超慢！專家估下午登陸　晚上可能減弱熱帶低壓

山陀兒緩步北上石門水庫進帳不多　暫停發電+調整放水操作

連放2天颱風假打亂布局　苗栗多所國中段考被迫延後1週

快訊／依依哭了！　遭前夫斥「造謠顛倒是非」…親還原名牌包事件

OpenAI融資後估值1570億美元　微軟、輝達都投資

北部遭酸放罷免颱風假　侯友宜稱專業判斷：料敵從寬、禦敵從嚴

山陀兒龜速！王功颳狂風「漁港1攤獨撐」　下午大潮恐海水倒灌

快訊／山陀兒陸警擴大17縣市「納入桃園」　新北列降雨警戒

高雄熱氣球節10／5-6繫留體驗取消　購票民眾可全額退費

死亡率5成！乘客疑染致命「馬堡病毒」　德國火車月台緊急封閉

黎巴嫩外長：真主黨領袖遭暗殺前　曾同意停火21天

高鐵中南部延至晚間6時營運！交通異動懶人包　10路段預警封閉

香港男確診M痘　潛伏期在台灣有「高風險接觸」

有夠糗！黑汪追鳥不成摔到後空翻 下秒淡定離場...網笑噴：狂重播

生活熱門新聞

山陀兒登陸後　專家：6至12小時內崩潰

全台颱風假連三？　戴立綱誠實1句話回應　

山陀兒「今午登陸」迅速減弱　明成熱帶低壓

快訊／雙北等11縣市明風雨續達停班課標準　氣象署最新預報出爐

別再說高雄無感！2樓露臺洗衣機被吹走

高雄連放4天颱風假？陳其邁回應了

「怪颱」山陀兒將登陸　4縣市嚴防瞬間暴雨

快訊／山陀兒中午前後登陸將快速減弱　2縣市紫爆炸超大豪雨

山陀兒超詭！日本氣象廳預測登陸後「南台灣打轉」

中颱山陀兒「縮水又減弱」估中午登陸　3地狂灌超大豪雨

山陀兒「估明解除颱風警報」　雨彈轉攻北台灣

南部人「颱風麵」2罐頭精髓！　3萬人朝聖

山陀兒「最新路徑」24hrs分道揚鑣！　專家曝原因

高雄明再放颱風假？陳其邁回應了

更多熱門

相關新聞

高雄破紀錄17級強風　馬路「起大浪」變海面

高雄破紀錄17級強風　馬路「起大浪」變海面

颱風山陀兒逐漸逼近，眼牆目前正砸在高雄港海岸線上，FB粉絲專頁「高雄好過日」指出，稍早二港口測得破紀錄的56.3m/s 17級陣風，雖非正式氣象站紀錄，但已超過賽洛瑪風風的53m/s，創下高雄史上最強風速。另外，在小港林園區延海路積水雖只有幾公分，但在強風吹拂下捲起大浪，路面幾乎變成海面，十分驚悚。

台景點封閉、休園一次看

台景點封閉、休園一次看

台南前議長吳健保告別式　千人風雨中送行

台南前議長吳健保告別式　千人風雨中送行

山陀兒真的超慢！專家估下午登陸　晚上可能減弱熱帶低壓

山陀兒真的超慢！專家估下午登陸　晚上可能減弱熱帶低壓

即／山陀兒侵襲高雄！已接獲356件災情

即／山陀兒侵襲高雄！已接獲356件災情

關鍵字：

颱風傳染病類鼻疽登革熱病媒蚊

讀者迴響

熱門新聞

山陀兒登陸後　專家：6至12小時內崩潰

颱風夜噩耗　資深議員病逝！

全台颱風假連三？　戴立綱誠實1句話回應　

山陀兒「今午登陸」迅速減弱　明成熱帶低壓

快訊／雙北等11縣市明風雨續達停班課標準　氣象署最新預報出爐

依依前夫首發聲「不要再造謠顛倒是非」　離婚協議內幕全說了

別再說高雄無感！2樓露臺洗衣機被吹走

山陀兒恐回馬槍！　日氣象廳：登陸後掉頭返屏東

高雄連放4天颱風假？陳其邁回應了

「怪颱」山陀兒將登陸　4縣市嚴防瞬間暴雨

快訊／山陀兒中午前後登陸將快速減弱　2縣市紫爆炸超大豪雨

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

山陀兒超詭！日本氣象廳預測登陸後「南台灣打轉」

中颱山陀兒「縮水又減弱」估中午登陸　3地狂灌超大豪雨

颱風山陀兒來襲　造成2死、102傷

更多

最夯影音

更多

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面