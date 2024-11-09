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信徒大排長龍搶喝「聖水」　廟方：只是冷氣水

民眾排隊只為喝大象雕像滴下的水。（圖／YouTube　News State）

▲民眾排隊只為喝大象雕像滴下的水。（圖／YouTube　News State）

圖文／CTWANT

印度溫達文（Vrindavan）一座寺廟的空調不斷滴水，導致廟裡的大象雕像不斷有水滲出，豈料信徒竟以為是印度教神話中克里希納勳爵腳下的聖水，還辛苦排隊「接水」飲用。寺廟只能無奈勸說民眾停止飲用冷氣水。

據外媒報導，在溫達文市的Shri Banke Bihari寺廟中，每天有數十人在壁掛式大象雕像前排隊，只為喝從雕像上滴下的液體，會有此舉是因為這些人都相信液體是來自克里希納勳爵腳下的聖水，事實上這只是寺廟空調裝置的冷凝水。

對此，寺廟澄清，民眾認為的聖水實際上只是來自空調的水，真正的聖水會含有聖羅勒和玫瑰花瓣等成分，並勸說人們停止飲用滴下的液體，「我們尊重人們對神的信仰，但有必要告知他們。」專家也警告，飲用空調冷凝水似乎無害，但空調中含有各種細菌和真菌，可能會導致嚴重的健康問題。

消息傳開後，有些人讚揚了信徒堅定不移的信仰，但有些人則批評他們太容易受騙，以至於將冷氣水誤認為是現實生活中的奇蹟。而在得知真相後，許多等待嘗試「聖水」的信徒都大感失望，並指責寺廟未能向他們解釋這個「奇蹟」。

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