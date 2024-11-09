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男友排隊「7小時不吃不喝」買八曜和茶　妹子感動喊：對的人

八曜和茶雙北第1間門市在8日開幕。（圖／翻攝自八曜和茶Threads）

▲八曜和茶雙北第1間門市在8日開幕。（圖／翻攝自八曜和茶Threads）

圖文／CTWANT

日式手搖飲「八曜和茶」從高雄起家，近來在雙北展店，新北三重門市8日正式開幕，並推出相關優惠活動，沒想到還沒營業，店門口就排了長長的人龍，粗估有上百人，場面相當壯觀。有男子為了給女友驚喜，從早開始秘密排隊，等了7小時終於買到，讓女友感動直呼：「對的人！」

八曜和茶「新北三重門市」位在台北橋捷運站附近，今天開幕吸引大批民眾朝聖，隊伍從早到晚排不停，以致於業者不得不發出重要即時公告，先是感謝大家的喜愛，接著提到門市營業到晚上10點半，因為排隊的隊伍較長，最後一位顧客會等到10點左右，因此截止排隊。

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男友秘密排隊「7小時不吃不喝」買八曜和茶　妹子感動喊：對的人

▲排隊民眾估計上百人。（圖／翻攝自八曜和茶Threads）

對此，一名女網友在《Threads》發文詢問：「怎麼知道一個人是對的？」接著透露男友知道她喜歡喝八曜和茶，在開幕首日就去現場偷偷排隊，從早上10點半開始等，一直到傍晚5點半才終於買到，期間不吃不喝站了7小時，讓她覺得超暖心。

然而，貼文曝光卻讓網友都傻眼，紛紛留言：「台灣人真的很喜歡排隊，直接坐高鐵下去買再上來，可能都不用一半的時間…」、「連茶魔都能排隊了，台北俗真的很猛」、「寧願去附近的店買，車程了不起2小時，這個男朋友有點太直了」、「天啊，要是我一點都不感動，也太浪費時間了吧，他也太有耐心…」。

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