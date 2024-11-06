不倒騎士環島抵台東馬偕　巧遇救命醫師！女癌友衝上台擁抱感謝

▲女癌友夫妻在台東巧遇張義芳醫師，上台抱住醫師表達感恩之心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台灣抗癌協會主辦的「不倒騎士 騎出生命」單車環台活動已邁入第十二屆。今年活動從台北出發，將進行為期十天、全程1100公里的騎行，並於11月6日抵達台東馬偕醫院。活動中出現了感人畫面，當張義芳副院長致詞時，突然有一位台北來的女癌友騎士跑上來，雙手就抱著張副院長，用哽咽的聲音說張醫師是她的主治醫師，要找機會當面感謝他，想不到在台東碰到。

不倒騎士發起人吳興傳在會中也表示癌友對醫師都懷著感恩的心，謝謝他的主治醫師許希賢再造之恩。這種醫病間的溫馨氣氛感染了現場每個人。台東馬偕癌友馬秋琴女士，在現場分享抗癌過程，從31年前就一直是癌友照顧者的她，31年間經歷二個孩子罹癌，自己也在幾月前發現腦瘤，家人中5位有3位罹癌。雖然生命中充滿了磨難，但有基督信仰的她，深信有主的保守,生命總會找到出口。特地以感恩之心獻唱原住民古調，為每位騎士獻上祝福。

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此次活動吸引50位抗癌勇士及家屬參與，並獲得來自全台各地超過300位公益騎士支持。活動旨在鼓勵癌友們走出戶外，活出生命的價值，並傳遞「用生命來影響生命」的正能量。

台東馬偕醫院特別邀請16位癌友加入，藉此讓大家相互交流、鼓勵。院長王光德致詞時表示，環台騎車圓夢連健康的人都很難達成，更何況是癌友!在現場允諾明年也可陪騎。台北馬偕胸腔外科同時身兼不倒騎士理事長的黃文傑醫師則呼籲未來馬偕一級主管都應該加入陪騎行列。

67歲的劉輔麟先生分享了他的抗癌經歷。11年前，他在檢查中發現肝臟腫瘤，確診為大腸癌肝轉移。面對診斷，他積極應對，接受手術及12次化療，儘管癌症多次復發轉移至肺部，劉先生依然堅持抗癌，並積極投入運動，參與鐵馬環島及防癌宣傳，展現出重生的生命力。劉先生的故事不僅詮釋了抗癌鬥士的堅韌，也激勵著更多人勇敢面對健康挑戰。

「不倒騎士」象徵抗癌勇士們於每年11月進行1100公里的環台騎行，以毅力與決心克服各種挑戰。透過連續十天的騎行，參與者們不僅鍛鍊體魄，還彼此分享感人故事，互相扶持。稍作休息後，董事會成員及副院長張義芳、黃志銘也共同參與嗚槍儀式，象徵著騎士們的新旅程，期望將抗癌故事傳遞到更多地方。

▲不倒騎士環台。（圖／記者楊漢聲翻攝）