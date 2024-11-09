父母要求「彩禮漲價130萬」　陸女「遭男友分手」悲憤跳河

▲陸女原本要跟男友結婚，但卻因為彩禮問題分手。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海一名年輕女子小倩（化名）與男友小李（化名）論及婚嫁，雙方父母都已同意婚事，不料，小倩的父母上月突將彩禮（類似聘金）漲價30萬元（約130萬元新台幣）。由於小李的家庭負擔不起高額的彩禮，他最終提出了分手，小倩情緒激動跳河輕生。

根據《光明網》報導，小倩去年開始與小李交往，今年9月，小李的父母上門提親，女方父母基本同意婚事。不過，到了10月，女方的父母突然要求彩禮漲價30萬元，還說，「這是對女兒幸福的保障，也是對男方家庭誠意的考驗。」

小李的家庭難以負擔高額的聘金，女方的父母也不肯鬆口，無奈之下，小李最後提出了分手。小倩10月31日晚上試圖與父親溝通，但仍沒有成功，兩人反而大吵了一架。

半夜，小倩的母親發現女兒不在房間，叫醒丈夫出門尋人，並在半小時後於一條河邊發現女兒。小倩當下情緒非常激動，試圖輕生，父母於是趕快報警。

警方到場後趕緊勸說，但小倩還是轉身跳入河中，警員只好跳到河裡救人，並在消防員的協助下，成功將人就上了岸。隔天，警方上小倩的家了解情況，小倩的父母當面表示不會再多要彩禮，希望女兒跟小李的緣分能繼續下去。

報導的最後提到，目前，小倩和小李已經復合，雙方父母也談好了親事。

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