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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨版財劃法縮水？　陳世軒：試算增118億、綠議員勿顛倒是非

▲市議員陳世軒出席民眾黨「反貪腐，護台灣」宣講。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市議員陳世軒。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨新北市議員陳世軒今（8日）在議會總質詢時指出，強調民眾黨立法院黨團自提的財劃法版本絕不會虧待新北，沒想到民進黨新北議員顏蔚慈竟顛倒是非，指民眾黨的財劃法版本試算後，新北市的預算不增反減，根本是捏造事實刻意帶風向誤導民眾。

陳世軒指出，民眾黨的財劃法版本，新北市在修法後分配金額從475億增加118億、來到593億，增幅達24.8%，在六都中非最低，且這還是財政部試算結果。

陳世軒質疑，民進黨議員稱民眾黨的版本會讓新北分配款項大減142億，是不會算？故意講錯誤數字？還是財政部試算版本修正後，民進黨議員資訊更新還停留在「飛鴿傳書」時代？作為執政黨議員，跟中央的溝通顯然有待加強，否則怎麼會連財政部試算有新版本都渾然不知？

陳世軒建議顏蔚慈，回應前應該用功看完財政部在幹麻，不要為了政治攻擊而說謊，更不要為了民進黨沒有自提財劃法版本轉移焦點。

陳世軒也向蘇巧慧委員喊話，既然支持修財劃法、新北應該要更多，就該付諸實踐，而非嘴上說說，民進黨不提財劃法版本，還說現行的就是最好的版本，分明就是說一套做一套，現行版本就是對新北不公平。

陳世軒強調，民眾黨的財劃法版本經過合理評估，兼顧中央跟地方財政，是誰毫無邏輯，誰真心在為新北爭取，新北市民看得很清楚，但顏蔚慈眼中，恐怕只有民眾黨團總召黃國昌的直播，看不到新北。

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