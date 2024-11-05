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賓州法院認證沒違法：馬斯克「每天送出3200萬」活動可繼續

▲▼ 全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克每天拿出100萬美元為川普造勢、助選。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

特斯拉創辦人、億萬富翁馬斯克作為共和黨總統候選人川普的「超級助選員」，一周前喊出「每天隨機送出100萬美元（約新台幣3200萬元）」，吸引美國人支持言論自由與擁槍權，隨即遭費城一名檢察官起訴，美國司法部也警告此舉可能違反聯邦相關法律。然而賓州法官4日裁定， 馬斯克的這項活動可以繼續進行。

CNN報導，身為進步派民主黨人，費城地區檢察官克拉斯納（Larry Krasner）試圖阻止川普這項有法律爭議的活動，稱此為違反州法律的非法樂透。

費城普通法院法官安佛里塔（Angelo Foglietta）4日駁回了克拉斯納的指控。克拉斯納團隊在庭審中強烈抨擊馬斯克的政治團隊，稱其為「騙子」並指責其活動是「騙局」和「詐欺」；馬斯克的法律團隊則指控克拉斯納違反憲法權利，將此訴訟稱為「可怕的侵犯」。

克拉斯納於一周前對馬斯克提起訟。馬斯克支持川普的超級政治行動委員會（super PAC）在法院訴訟期間持續進行每日100萬現金贈獎活動，儘管司法部也警告這些獎金可能違反聯邦選舉法。

馬斯克的律師將克拉斯納的訴訟稱為「宣傳噱頭」，並指控他提起訴訟的原因僅僅是出於對馬斯克支持川普的立場不滿。在4日的庭審中，馬斯克的律師辯稱，超級政治行動委員會的贈獎並非「隨機」抽選。

馬斯克律師戈伯（Chris Gober）在庭上表示，「這並不是抽獎贈品」，贏家「並非隨機選出」。戈伯解釋，所謂的「獎金」其實是給予這些人成為超級政治行動委員會代言人的酬勞，而獲得100萬美元的受益人是基於其適合度來挑選，並作為「美國PAC」的代言人，因「工作」而「賺取」這筆獎金。

馬斯克在宣佈這項活動時曾表示「我們將『隨機』獎勵簽署支持憲法請願書的人100萬美元。」不過NBC此前報導，被抽出來由馬斯克頒發100萬美元的人，都可以大致找出幾個共通點，但不是所有得獎者都全數符合這些特點，例如他們中大多數人是註冊的共和黨選民，或是住在關鍵搖擺州的人，或是在社群活躍支持川普者。

儘管馬斯克當時聲稱「隨機選出」，得獎名單中卻未見有任何一人是民主黨註冊選民。

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