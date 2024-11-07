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社會 社會焦點 保障人權

飯局妹當董座小三成貴婦！生2孩全讀名校　豪撒千萬才知不是他的

▲▼ 外遇，偷吃，劈腿，小三，婚外情。（圖／AI繪圖/Moonshot）

▲台北一名董座偷吃小三12年，分手時才發現小三生的2個小孩都不是他的。（圖／AI繪圖/Moonshot）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名曾姓董座偷吃小三12年，期間小三生下2名子女，董座也當親生孩子扶養，長年支付小三高額房租、學費，還讓小三以公司助理之名月領5萬5千元，共計為她花費上千萬，直到2021年間，兩人姦情被正宮發現，小三才告知董座小孩不是他的，正宮也將小三告上法院求償5百萬。台北地院審理，判小三侵害配偶權，要賠2百萬。可上訴。

正宮指出，她於2021年10間發現丈夫和飯局妹小三已發展婚外情12年，小三和別的男人生下2個孩子，卻讓丈夫誤以為是他的親生子，小三還利用丈夫的錢，把自己包裝成貴婦形象參與扶輪社，甚至將自己的名字冠上母姓「曾」姓，好對外宣稱自己是「曾太太」，並和丈夫擁抱、共舞、親吻等公然出雙入對。

正宮說，丈夫承租租金4萬5000元的房屋給小三住，12年來共支出648萬元，另資助小三2名子女就讀私立高中附設的幼兒部、小學雙語部，每年繳付數10萬高額學雜費，更利用丈夫掛名某公司董事之便，每個月冒領他5萬元酬勞，合計領了705萬元，她認為丈夫在小三身上付出的開銷達1000餘萬元，兩人經常同居、共同出席活動，親密動作甚至性行為更是不計其數。

正宮認為，在丈夫和小三縱情享樂同時，她卻得獨自面臨父親過世，獨立治喪，還因將父親房產低價求售而受親友責難，2019年她又因乳癌進醫院，二度開刀都得獨自忍受病痛折磨、自行就醫治療，小三嚴重侵害她配偶權，卻至今未向她道歉，還打電話、傳訊息騷擾她，讓她感到極度痛苦，她要依法對小三求償5百萬元。

全案審理時，小三辯稱她從30歲就是不婚主義，和人夫在朋友聚會上認識後，2010年間雖被人夫追求，但只偶爾會和他約會吃飯、發生肉體關係，稱不上交往，也不知道他已婚，同年她發現自己懷孕，決定自己養且不接受認領，但人夫表示想扮演她小孩的父親角色，所以兩人才才開始密切來往。她當時年輕貌美、追求者眾、家境優渥，如果知道人夫已婚，不可能和人夫公開交往並親吻拍照留念。

小三說，直到2018年8月，人夫聽到她有放棄不婚主義的打算，才告知他已婚，但強調隨時可以離婚，她雖和人夫分手，經不住人夫一再表示他快離婚了，兩人又復合，直到2021年被正宮發現後，她已和人夫澈底斷絕聯絡，並告知人夫，他並非她孩子的親生父親。

▲男帶妹回家偷吃，慘遭女友報復。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲小三從美國留學歸國，家境優渥且追求者眾。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

小三指出，她自小家境良好，曾前往美國聖地牙哥大學就讀大眾傳播系，回國後先在自家公司擔任董事長特助、節目製作助理、藝人經紀、電台節目製作人及廣告業務經理等工作，因親友人脈加入扶輪社，卻遭正宮污衊為飯局妹。她原本住在父親無償提供的羅斯福路房屋，後來人夫宣稱幫她買了八德路房子，她才搬離，但她只是充當人頭，自始至終人夫沒有提供給她任何金援，只主動付了她子女的部分學費。

不過人夫出庭作證，他和小三認識1個月後，便交往11年，中間因他遲遲未離婚而分手1年，但他仍繼續幫小三付房租、支付薪水，後兩人又復合，直到2021年他入院，正宮照顧他時發現婚外情為止。他將交往期間小三所生的2個孩子當親生子女，支付房租、一半學費，及小三在他擔任公司助理的月薪5萬5000元，估算共1000多萬。

法官檢視相關證據，認為小三明知人夫已婚，仍和他親密交往、發生性行為多年，審酌小三因照顧子女，從2014年便離職無業無收入至今，名下並無資產，由資產豐厚的家族父母資助一切生活所需，判小三侵害配偶權要賠200萬元。可上訴。

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