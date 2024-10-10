人妻偷吃夫牌友　小王「2字中計」被榨乾！結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）與美美（化名）的丈夫是牌友，但美美在外人面前都稱呼丈夫為「老大」，他誤以為兩人不是夫妻，結果不僅自己淪為第三者，還被美美榨乾財產、誣告性侵，憤而決定提告求償150萬元。新竹地院法官日前審理之後，判美美應賠償阿榮15萬元較為適當。

▲阿榮因為美美與丈夫從不互稱夫妻，誤以為兩人沒有婚姻關係，最後自己卻淪為第三者。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿榮在判決書中主張，他和美美的丈夫是因為打牌熟識，美美多次當著丈夫的面前與他打情罵俏，加上美美在外人面前都是以「老大」稱呼丈夫，對方也從不喊美美為老婆、妻子，他誤以為兩人不是夫妻，這才與美美發展成交往關係。

然而，阿榮與美美交往之後，美美多次向他借錢花用、慫恿出售名下財產、向民間資融公司借錢，把他榨乾之後，竟反過來誣告性侵、跟騷，他這才知道自己成了第三者，還受到親友異樣眼光看待，憤而決定對美美提告求償150萬元。

美美則辯稱，她沒有誣告，是因為怕丈夫知道此事，所以把證據都弄掉了，現在拿不出來，近2年來她一直不敢去上班，阿榮對她做了這樣的事情，還要求賠錢，她根本沒辦法負擔。

不過，針對誣告一事，美美一審已被判處有期徒刑7個月。新竹地院法官認為，阿榮遭誣告的罪名包含妨害性自主罪，屬於一般社會通念認為極不名譽的罪名，確實對他在社會上的評價造成負面影響，考量到雙方的身分地位、財產資力、事發經過等原因，最終判美美應賠償他15萬元較為適當，全案仍可上訴。

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