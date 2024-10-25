妻外遇嗨聊「放鬆一下再回去當好媽媽」　夫見鹹濕對話氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小花（化名）與其他男子發生婚外情，兩人還互傳「在我面前越蕩越好」、「放鬆一下，再回去當好媽媽」等鹹濕訊息，甚至大聊性愛話題，讓他無法接受，因此決定對小花提告求償30萬元。新竹地院法官日前審理之後，判小花應賠償丈夫15萬元較為適當。

▲丈夫控訴妻子小花外遇，還與外遇對象大聊性愛話題。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

丈夫在判決書中主張，妻子自去年9月起開始出現怪異舉止，經常行蹤不明，直到2個月之後，他無意間看見妻子與其他男子的對話紀錄，才驚覺被戴綠帽，訊息內容非常火辣，除了聊到情趣玩具、生理期時間、內射、肛交等話題，甚至還有「在我面前越蕩越好」、「好想看見妳現在的裸體」、「我這禮拜好好保養一下，讓你摸嫩嫩的」、「放鬆一下，再回去當好媽媽」等對話。

丈夫表示，後來他攤牌質問妻子，妻子雖然沒有透露其他細節，但並不否認婚外情一事，讓他無法接受，因而決定對妻子提告求償30萬元。而小花經過法院合法通知，未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

新竹地院法官認為，丈夫提出LINE對話截圖、錄音譯文等證據佐證，小花卻沒有提出任何書狀或聲明反駁，依照證據調查結果看來，最終認定丈夫的主張為真，小花的行為確實侵害到丈夫的配偶關係身分法益且情節重大，因此判她應賠償丈夫15萬元較為適當，全案仍可上訴。