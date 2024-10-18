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社會 社會焦點 保障人權

未成年妹酒駕謊報姊身分　她頂替受罰敗在「指紋」

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）的妹妹酒駕出車禍，因為未成年心生畏懼，竟冒用她的個人資料認罪，而她在收到檢方緩起訴處分之後，還幫妹妹做完80個小時的義務勞務，最後因為「指紋不符」露餡，自己也吃上官司，日前被新竹地院法官依頂替罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年。

女子,女性,女生,上班族,崩潰,難過,憂鬱,壓力,短髮（示意圖／CFP）

▲小芸被妹妹冒用身分認罪，事後還真的幫妹妹做完義務勞務。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸的妹妹2013年3月間酒駕發生車禍，警方到場處理時對她進行酒測，測得呼氣所含酒精濃度達每公升0.4毫克，隨後就被帶到警局接受調查；由於當時她未滿18歲，心生畏懼，竟冒稱是姊姊本人，將姊姊的個人資料交給警方查核，還接受檢方訊問，最後獲得緩起訴處分，但要向指定團體提供80個小時的義務勞務，還要參加3次生命教育課程。

大約4個月之後，小芸收到檢方的緩起訴處分文件，這才知道遭妹妹冒名的事情，但她為了幫助妹妹，竟真的帶著證件去上生命教育課程，還花費4個月的時間做完80個小時的義務勞務，直到刑事警察局比對指紋卡時發現指紋不符，才被揭穿此事。

新竹地院法官日前審理此案，最終依頂替罪判處小芸拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，緩刑期間應付保護管束，還要在判決確定1年內接受3次法治教育課程，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

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