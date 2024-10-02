瞎掰參加婚禮缺金飾騙她915萬元　貪男1招自斷生路關7年

記者黃翊婷／綜合報導

搬運工人阿榮（化名）2021年2月間結識A女，竟利用對方的信任，以投資需要資金、小弟生活開銷、參加婚禮需要金飾等藉口，騙得915萬餘元。新竹地院法官日前審理此案，考量到阿榮與A女已經達成和解，至今卻分文未給付，顯然是想用和解騙取減刑、緩刑的機會，犯後態度糟糕，因此依法判處他有期徒刑7年。

▲阿榮亂編藉口向A女借錢。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮2021年2月間結識A女，為了清償個人債務，他以投資皮包買賣需要資金、在外討債需要負責小弟生活開銷、圍標工程需要打點有力人士、投資賭場生意需要錢、車子壞掉需要維修等藉口，向A女尋求金援。

阿榮得手之後仍不罷休，接著又以母親參加他人婚禮需要金飾、阿姨的女兒結婚需要金飾等理由，從A女手中騙得金項鍊、戒指、手鐲等飾品，變賣之後連同先前得手的款項一起花費殆盡，總計915萬6500元。後來A女追問要如何還錢，他還用大哥（實際上並無此人）的名義簽下本票，意圖安撫A女，結果被戳破謊言，因而挨告。

阿榮到案之後坦承上述犯行，並表示一切都是自己亂編的理由。然而，阿榮雖然與A女達成和解，同意分期付款賠償損失，至今卻連第1期的賠償金都分文未給。

新竹地院法官認為，阿榮企圖以和解騙取減刑、緩刑的機會，毫無誠信可言，犯後態度糟糕，應予嚴厲譴責，因此依詐欺取財罪判處有期徒刑4年，另依偽造有價證券罪判處有期徒刑4年2個月，合併應執行刑期為7年。