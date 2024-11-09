台中男闖紅燈擦撞計程車「2車頭爛毀」　失控衝進店家騎樓

▲陳男與計程車擦撞後，車輛失控撞進一旁店家騎樓。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市北區今（9）日凌晨發生一起車禍，陳姓男子駕駛白色轎車行經梅亭街與梅川西路口，疑因闖紅燈撞上另1輛計程車，車子再失控撞進一旁店家騎樓，整起事故造成陳男、計程車司機受傷，所幸都沒有生命危險。警方初判肇因是陳男違反交通號誌，詳細車禍原因仍須進一步分析研判。

警方調查，陳男（50歲）今天凌晨1時許，開車由台中市北區尚德街沿梅亭街往中清路方向行駛，王姓計程車司機（69歲）由健行路沿梅川西路往德化街行駛，雙方在梅亭街與梅川西路口發生碰撞；陳男車輛先與王男車輛碰撞，再衝入梅亭街的1家廣告看板店家騎樓。

事故造成陳男車輛車頭毀損、王男的計程車右前車頭受損，店家擺放在騎樓的貨品、桌子受損，陳男頭部受傷、王男手部受傷。

▲▼雙方車輛受損。（圖／民眾提供）



雙方經過酒測均無酒精反應，不過警方勘驗相關行車記錄器影像，發現陳男行經路口時違反交通號誌，警方說，詳細肇事原因仍需待蒐集各項跡證後，再作進一步的分析研判。

警方呼籲，駕駛人行經路口時，應減速慢行，確實依號誌指示停等、行駛，並注意往來人車，切勿逞一時之快而闖紅燈，以免發生交通事故，害人害己又荷包失血。

