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屏東人注意了！警執行「闖紅燈」專案取締　3天開罰1772件

▲屏東縣政府警察局3天專案取締闖紅燈勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局3天專案取締闖紅燈勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為提高用路人遵守交通號誌的意識，於11月4日至6日展開「闖紅燈」專案取締行動，針對駕駛人闖紅燈等惡性違規行為進行嚴格執法，計取締違規1772件，藉由嚴謹執法，強化駕駛人對交通規則的重視，減少交通事故的發生，促進用路安全。

▲屏東縣政府警察局3天專案取締闖紅燈勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

根據屏東縣政府警察局統計，今年1月至10月期間，屏東縣共取締闖紅燈違規達2萬8668件，較去年同期減少4,735件。事故方面，因闖紅燈所致的交通事故發生率顯著降低，共發生518件，導致5人死亡、791人受傷，與去年同期相比，事故減少95件、死亡人數減少2人、受傷人數減少127人。這顯示執法措施已有效抑制不當駕駛行為。

為提升路口交通安全，警察局持續針對縣內易肇事路段加強取締行動，透過巡邏稽查和科技執法，對闖紅燈行為嚴格執法，同時積極宣導交通法規，希望以具體成效促進民眾對法規的遵守與認知，減少因闖紅燈而造成的傷亡。

警察局局長戴台㨗表示，警察執法的目的並非為了處罰，而是希望導正部分駕駛人不良習慣，進一步提升用路安全。他呼籲所有駕駛人行經路口時應保持高度警覺，嚴守交通號誌，養成守法駕駛的良好習慣，以共同營造安全的用路環境。

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