「車追」民眾進社區還嗆：臭俗仔！新北里長澄清：對方斷章取義

記者戴上容／新北報導

新北市新店區一名31歲王姓男子5日下午駕車返家時，於轉彎處和一輛計程車發生糾紛，計程車竟一路尾隨，王男回到社區後下車理論，而該計程車司機下車，正是當地香坡里長郭永城，郭姓里長先拍落王男手機，兩人針鋒相對，場面火爆。王男感到被威脅已報案，對此，郭姓里長也做出澄清及回應。

▲60歲新店區香坡里長郭永城在路上和人發生糾紛，郭氣炸開車尾隨。（圖／記者戴上容翻攝，下同）



這起事件發生於昨5日下午3時左右。王男當時正欲駛入自家社區，但轉角處的計程車卻擋住去路。王男因此按喇叭希望對方移車，未料此舉激怒計程車駕駛郭姓里長。郭男尾隨王男至社區警衛亭，不顧形象拍落王男的手機，更當眾辱罵王男「臭俗仔」，雙方針鋒相對，言語激烈，讓在場民眾不禁側目。

對此，郭永城也回應，這影片是對方斷章取義。事發當時他正在里內清理颱風倒塌的2棵樹木，沒想到這輛特斯拉竟然執意要停在他後面，甚至還出聲罵他「白癡」。「里長也是人！」他表示，因為氣不過便上前找對方理論，沒想到竟然又被錄影，事發必有因，他是有做事的里長，颱風過境後他和區公所已經整理3天，不該被汙衊。

新店警分局表示，王男因遭辱罵恐嚇後心生畏懼因此到派出所報案，並對郭永城提出恐嚇、公然侮辱、毀損等告訴。員警依規定受理，後續會通知郭永城到案說明。

▲里長郭永城錄影回應 。（圖／郭永城提供）