老婆約他「喝雞湯」　夫見火辣對話綠炸！

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小彩（化名）與男子阿強（化名）發生婚外情，兩人還互傳「沒你抱抱睡不著」、「你會吃香腸，啊我要吃雞湯」等露骨訊息，憤而決定對阿強提告求償30萬元。橋頭地院法官日前審理此案，並判阿強應賠償人夫20萬元較為適當。

▲人夫抓包妻子小彩外遇，甚至與外遇對象互傳鹹濕訊息。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，和妻子小彩結婚超過40年，2022年11月間意外發現妻子與阿強互傳曖昧訊息，內容包含「沒你抱抱睡不著」、「你會吃香腸，啊我要吃雞湯」、「想睡你，你想睡我嗎？我讓你睡，給你睡個夠」等等，他氣得提出質問，妻子這才坦承與阿強發生過性關係。

人夫自認配偶權受到侵害，憤而決定對阿強提告求償30萬元。而阿強經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

橋頭地院法官認為，人夫對於自己的主張有提出戶籍謄本、對話紀錄為證，阿強對於上述指控則沒有提出任何異議，依法應視同自認。

法官表示，阿強與小彩的對話以及發生性行為等舉動，確實已經超過一般友情相處的分際，考量到雙方的收入狀況、財產狀況等因素，最終判他應賠償人夫20萬元較為適當，全案仍可上訴。