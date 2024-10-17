最後1秒沒忍住酸警「吃厚肥肥裝得捶捶」　高雄男獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿義（化名）今年4月間與女友發生口角，警方到場處理時，他在離開之前脫口說出一句「警察仔不錯，吃厚肥肥、裝得捶捶（台語）」，反而害自己當場被逮捕。橋頭地院法官日前審理此案，認為阿義說的只是偶發情緒性粗鄙言語，加上沒有證據可以佐證他有妨害警員執行公務的意圖，最終裁定無罪。

▲阿義以言語酸諷警員，結果害自己當場被逮捕。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿義今年4月間與女友發生口角，警方獲報之後，派出3名警員前往現場處理糾紛，他見到警員到場，竟以台語嘲諷「警察仔不錯，吃厚肥肥、裝得捶捶（裝傻不管事的意思）」，涉犯刑法第140條前段之侮辱公務員罪嫌，因而被檢方起訴。

阿義坦承確實有說出上述話語，當日他喝了酒，與女友吵架之後，女友報警，他便下樓準備離開，剛好遇到警員到場，警員有勸說一下，他一時情緒激動就罵了警員。

橋頭地院法官檢視警方的密錄器錄影證據，發現阿義與警員互動大約1分鐘，當時他已經填完資料，準備搭乘計程車離開，隨口抱怨一句「我回去喔？啊我錢都沒拿到耶」，警員請他尋求司法途徑協助，他才一邊轉身離開一邊說「警察仔不錯，吃厚肥肥、裝得捶捶」。

法官認為，從現有證據看來，阿義當時已經配合警員完成查緝作業，只是在離開前說出情緒性粗鄙言語，經警員口頭制止之後，就沒有再以其他粗鄙言詞辱罵，隨即遭到逮捕，他是否具有妨害員警執行公務的主觀目的，顯然有高度可疑之處，加上沒有其他證據可以佐證他是為了妨害警員執行公務才會說出那些話，最終因證據不足，裁定無罪，全案仍可上訴。

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