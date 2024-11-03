控鄰居焚香燒金紙、賣炸物害她變「酷酷嫂」　愛牽拖判敗訴

▲高雄女控訴鄰居開宮廟，焚香燒金紙害她咳不停。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名魏姓女子懷疑左右鄰居開宮廟焚香燒金、賣油炸物，造成她罹患咳嗽、支氣管炎等疾病，因此怒告5位鄰居，要求賠償精神撫慰金10萬至20萬不等。法官審理時，認為魏女提出的診斷報告，與鄰居焚香燒金、煮炸物產生的煙氣並無法判定有因果關係，加上有其他鄰居證稱，被告的鄰居已好幾年沒點香，賣的還是涼拌小菜，判魏女敗訴確定。

魏姓女子控訴，鄰居邦姓夫妻在她家旁邊經營宮廟，經常焚燒金紙、點香汙染空氣，造成她罹患咳嗽、支氣管炎、雙側肺結節疾病，要求邦姓夫妻應賠償精神撫慰金10萬元。此外，劉女也認為，另一側的柯姓屋主，將房子出租給楊姓鄰居夫婦擺攤賣油炸食品，同樣造成她患病，要求柯姓屋主、楊姓夫妻連帶賠償20萬元。

經營宮廟的邦姓宮主表示，他自2019年起就響應政府以功代金，並未在此防金燒金，環保局多次因魏女投訴而前來稽查，都查無違法，且在他2012年搬來此住址時，魏女早就有咳嗽問題。

▲魏女也控訴另一側鄰居賣炸物，排油煙造成空汙。（圖／Unsplash）

柯姓屋主則說，他將房子出租給楊姓夫妻，他們僅販賣涼拌小菜，並沒有主食炸物，沒有製造油煙汙染空氣和魏女屋外牆。

法官審理時，魏女提出3張診斷證明書，主張她罹患咳嗽及支氣管炎、雙側肺結節、氣喘、血液中含汞量異常、慢性腎臟疾病，都是因邦姓鄰居焚香燒金紙所致。

不過法官認為，可能導致疾病原因多端，無從認定魏女所患疾病與焚金燒金有因果關係，且魏女的同住人、邦姓夫妻和其他鄰居都沒有罹患相同疾病。另有其他鄰居到庭證稱，已好幾年沒看到宮廟焚燒金紙、點香，環保局來視察好幾次，也沒有看到有汙染空氣等問題。

魏女則另控訴楊姓夫妻在房屋後院帳篷主食炸物，還將油煙散入她屋內，但卻提出一名戴口罩女子在市場販售砂鍋魚頭的照片來佐證。法官認為，這張照片無從推測楊姓夫妻在屋內大量油炸砂鍋魚頭，且未見有油煙散出。鄰居也到庭證稱，她住隔壁最清楚，楊姓夫妻是煮好涼拌小菜、青草茶飲料載出去賣，沒有炸什麼東西。

一審橋頭簡易庭法官駁回魏女之訴，但她不服並上訴二審，橋頭地院仍認為一審判決無誤，應予駁回，全案判決確定。