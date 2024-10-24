尪手機跳出校護火辣告白「要等我」　妻1招套話告翻她

記者黃翊婷／綜合報導

在某學校擔任校護的小美（化名）被指控與已婚主任阿德（化名）發生不倫戀，2人不僅3次上摩鐵發生性行為，還傳送「明天換我騎你」、「老公不能自己打手槍喔！要等我」等鹹濕訊息，沒想到訊息內容被阿德的妻子看見，整起事件才曝了光。橋頭地院法官日前審理此案，並判小美應賠償阿德的妻子30萬元較為適當。

▲小美被指控與已婚主任發展出不正當交往關係。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿德的妻子在判決書中主張，小美明知丈夫已婚，竟在2022年12月至2023年9月間與丈夫前往摩鐵3次，期間發生性行為，2人還透過LINE傳送鹹濕對話及私密照片，包含「老公加油，鼻（不）要太累〜明天換我騎你」，以及親親、流口水、愛心等貼圖。

阿德的妻子直到去年10月間意外看見小美傳給丈夫的「老公不能自己打手槍喔！要等我」、「愛你」等訊息，才驚覺丈夫外遇，她當下立刻以丈夫的口吻回覆「剛才真是驚險，差點被我老婆抓包」，沒想到小美竟回答「嚇死人了」、「先不傳」；她自認配偶關係身分法益受到嚴重侵害，於是對小美提告求償70萬元。

小美則辯稱不知道阿德已婚，也不承認那些對話內容、私密照片與她有關，縱使認為她與阿德有「超友誼」的行為，但近年來的見解已逐漸認定配偶權不存在，無法構成侵害，她自然也不必承擔侵權行為損害賠償責任。

不過，橋頭地院法官認為，小美與阿德是同事，並非偶爾約會、碰面的男女朋友，況且她之前在多家醫療院所任職，具有相當的智識能力及社會歷練，只要稍加詢問或留意，應該不難發現阿德已婚的身分。

此外，小美在法院調解意願詢問表中曾提到，「多次想離開，成全阿德回歸家庭」。法官認為，小美在認識阿德的時候，應當已經知道對方是有婦之夫，最終不採信她的說詞，並判她應賠償阿德的妻子30萬元較為適當，全案仍可上訴。